ВСУ без 1,6 млн дронов: производители оружия недополучили заказов на $2 млрд, детали

Украинские военные в 2024 году не получили 1,6 млн FPV-дронов, 1,5 тыс. средств РЭБ, 1 тыс. роботизированных платформ и 80 тыс. БПЛА других типов, свидетельствует подсчет ОС "Технологические силы Украины".

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Общественный союз "Технологические силы Украины" (ТСУ) подытожил деятельность украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Предприятия ВПК в течение 2024 года сотрудничали с Министерством обороны, которое контрактовало вооружение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако заказы от государства заполнили лишь 37% промышленных мощностей. О том, какие объемы вооружения не получили ВСУ, 6 февраля рассказали на портале союза.

Украинские производители оружия нарастили мощности, поскольку понимали, что Силам обороны нужно еще больше оружия для противостояния РФ, говорится на портале ТСУ. Однако на масштабирование производства не откликнулась украинская власть и не сделала соответствующие заказы. В итоге выяснилось, что предприятия ВПК Украины могли произвести оружия на общую сумму 2 млрд долл. Затем это оружие должны были бы получить ВСУ, но этого не произошло, указано в статье.

Активисты сообщили, что создали специальный сервис, на котором видно сколько оружия производители могут выпустить, но не выпустили из-за отсутствия заказов от государства. Сервис называется "Счетчик оружия, которого нет, 2024 год".

По состоянию на 7 февраля армия не получила:

FPV-дронов — 1 635 970 ед;

ударных дронов — 72 199;

дальнобойных дронов — 1 624;

разведывательных дронов — 8 359;

наземных роботизированных комплексов (НРК) — 1 000;

средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — 1 527.

Украинские производители могли бы продать за границу продукцию, не законтрактованную государством, пояснили на портале. В таком случае они бы получили выручку 1 992 727 498 долл. Деньги за экспорт, во-первых, влились бы в экономику Украины и во-вторых, дали бы предприятия ВПК дальше развиваться, подытожили представители украинского ВПК. Исполнительный директор союза Екатерина Михалко считает, что мощностей хватило бы на 2,7 млн ед. вооружения.

"Отсутствие бесперебойных, прогнозируемых закупок государственными заказчиками помешало произвести и поставить армии такое количество техники", — привели на портале ТСУ слова Михалко.

Оружие ВСУ — сколько дронов и РЭБ не получила армия в 2024 году Фото: Скриншот

Общественный союз "Технологические силы Украины" — организация, зарегистрированная в августе 2023 года. Основательница — Татьяна Михалко. Членами ТСУ являются 39 компаний, которые выпускают вооружение различных типов. На портале союза можно увидеть названия всех компаний: от UkcSpecSystems_ до L7 Simulators.

Отметим, 3 февраля Фокус писал о новом роботизированном комплексе "Гимли", который сертифицировали в Минобороны. Комплекс имеет достаточную грузоподъемность для эвакуации раненых. Кроме того, он способен везти боеприпасы и оружие, нанести удары по ВС РФ.

Напоминаем, в январе вспыхнул скандал между Минобороны и Агентством оборонных закупок (АЗО), которое контрактировало оружие по заказу ведомства.