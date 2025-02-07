ЗСУ без 1,6 млн дронів: виробники зброї недоотримали замовлень на $2 млрд, деталі

Українські військові у 2024 році не отримали 1,6 млн FPV-дронів, 1,5 тис. засобів РЕБ, 1 тис. роботизованих платформ та 80 тис. БпЛА інших типів, свідчить підрахунок ГС "Технологічні сили України".

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Громадська спілка "Технологічні сили України" підсумувала діяльність українського військово-промислового комплексу (ВПК). Підприємства ВПК протягом 2024 року співпрацювали з Міністерством оборони, яке контрактувало озброєння для Збройних сил України (ЗСУ). Однак замовлення від держави заповнили лише 37% промислових потужностей. Про те, які об'єми озброєння не отримали ЗСУ, 6 лютого розповіли на порталі спілки.

Українські виробники зброї наростили потужності, оскільки розуміли, що Силам оборони потрібно ще більше зброї для протистояння РФ, ідеться на порталі ТСУ. Однак на масштабування виробництва не відгукнулась українська влада і не зробила відповідні замовлення. В підсумку з'ясувалось, що підприємства ВПК України могли виробити зброї на загальну суму 2 млрд дол. Потім цю зброю мали б отримати ЗСУ, але цього не сталось, вказано у статті.

Активісти повідомили, що створили спеціальний сервіс, на якому видно скільки зброї виробники можуть випустити, але не випустили через відсутність замовлень від держави. Сервіс називається "Лічильник зброї, якої немає, 2024 рік".

Станом на 7 лютого армія не отримала:

FPV-дронів — 1 635 970 од.;

ударних дронів — 72 199;

далекобійних дронів — 1 624;

розвідувальних дронів — 8 359;

наземних роботизованих комплексів (НРК) — 1 000;

засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) — 1 527.

Українські виробники могли б продати за кордон продукцію, не законтрактовану державою, пояснили на порталі. У такому випадку вони б отримали виручку 1 992 727 498 дол. Гроші за експорт, по-перше, влилися б в економіку України і по-друге, дали б підприємства ВПК далі розвиватись, підсумували представники українського ВПК. Виконавча директорка спілки Катерина Михалко вважає, що потужностей вистачило б на 2,7 млн од. озброєння.

"Відсутність безперебійних, прогнозованих закупівель державними замовниками завадила виробити та поставити армії таку кількість техніки", — навели на порталі ТСУ слова Михалко.

Зброя ЗСУ - скільки дроні та РЕБ не отримала армія у 2024 році Фото: Скриншот

Громадська спілка "Технологічні сили України" — організація, зареєстрована у серпні 2023 року. Засновниця — Тетяна Михалко. Членами ТСУ є 39 компаній, які випускають озброєння різних типів. На порталі спілки можна побачити назви усіх компаній: від UkcSpecSystems_ до L7 Simulators.

Зазначимо, 3 лютого Фокус писав про новий роботизований комплекс "Гімлі", який сертифікували у Міноборони. Комплекс має достатню вантажопідйомність для евакуації поранених. Крім того, він здатен везти боєприпаси та зброю, завдати ударів по ЗС РФ.

Нагадуємо, у січня спалахнув скандал між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель (АЗО), яку контрактувало зброю на замовлення відомства.