НАТО подняло истребители F-16 и F-35 на восточном фланге после обстрела Украины 11 февраля

Масштаб обстрела 11 февраля заставил западных союзников Украины направить многоцелевые истребители F-16 и F-35 к восточному флангу. По информации Воздушных сил, РФ применила целый ряд вооружений: бомбардировщики Ту-95МС нанесли удар по Украине ракетами Х-101 и Х-55.

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НАТО по тревоге подняло самолеты F-16 и F-35 на своем восточном фланге после того, как 11 февраля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Об этом пишет The Daily Mail.

В ходе утренней ракетной атаки войска РФ подвергли обстрелу энергообъекты и мощности "Нафтогаза", следствием чего стали экстренные отключения света. В условиях зимних морозов последствия ударов ощутимее.

По данным Воздушных сил, во время обстрела 11 февраля РФ применила целый ряд вооружений. Среди прочего, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые нанесли удар по Украине ракетами Х-101 и Х-55.

Применялись и ракеты "Калибр" морского базирования стоимостью 6 млн евро, по данным журналистов, с "необычной" траекторией полета. Ракеты пролетели на низкой высоте, использовались также БПЛА и корректируемые авиабомбы.

Масштаб обстрела заставил западных союзников направить многоцелевые истребители F-16 и F-35 на восточный фланг НАТО, в такие регионы, как Польша и страны Балтии.

Обстрел Украины: в Польше подняли авиацию

Ту-95МС, в классификации НАТО "Bear-H", сопровождается британским истребителем Eurofighter Typhoon F.2 над Атлантикой, 2008 год. Иллюстративное фото

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация", — приводят авторы публикации заявление Оперативного командования вооруженных сил Варшавы.

Сообщается, что в воздух подняли дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной готовности.

Фото: Минобороны Великобритании | Самолеты F-35 выстроились на палубе HMS Prince of Wales

Польский мониторинговый канал сообщил о "высокой активности самолетов НАТО вблизи польско-украинской границы из-за ракетного удара".

"В зоне операций, безусловно, находятся также наши самолеты F-16 и, вполне возможно, F-16 ВВС США или F-35 норвежских сил, размещенных в Кшесинах", — сообщалось в публикации.

Напомним, что в Генштабе прокомментировали удар по Саратовскому НПЗ 11 февраля.

Также сообщалось, что конгрессмен-республиканец Джо Уилсон 10 февраля сообщил, что президенту США Дональду Трампу представят закон о ленд-лизе, предусмтатривающий отправку "победного оружия" Украине.