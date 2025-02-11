НАТО підняло винищувачі F-16 і F-35 на східному фланзі після обстрілу України 11 лютого

Масштаб обстрілу 11 лютого змусив західних союзників України направити багатоцільові винищувачі F-16 і F-35 до східного флангу. За інформацією Повітряних сил, РФ застосувала цілу низку озброєнь: бомбардувальники Ту-95МС завдали удару по Україні ракетами Х-101 і Х-55.

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НАТО по тривозі підняло літаки F-16 і F-35 на своєму східному фланзі після того, як 11 лютого Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Про це пише The Daily Mail.

Під час ранкової ракетної атаки війська РФ піддали обстрілу енергооб'єкти й потужності "Нафтогазу", наслідком чого стали екстрені відключення світла. В умовах зимових морозів наслідки ударів відчутніші.

За даними Повітряних сил, під час обстрілу 11 лютого РФ застосувала цілу низку озброєнь. Серед іншого, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які завдали удару по Україні ракетами Х-101 і Х-55.

Застосовувалися і ракети "Калібр" морського базування вартістю 6 млн євро, за даними журналістів, з "незвичайною" траєкторією польоту. Ракети пролетіли на низькій висоті, використовувалися також БПЛА і кориговані авіабомби. Масштаб обстрілу змусив західних союзників спрямувати багатоцільові винищувачі F-16 і F-35 на східний фланг НАТО, у такі регіони, як Польща і країни Балтії.

Обстріл України: у Польщі підняли авіацію

Ту-95МС, у класифікації НАТО "Bear-H", супроводжується британським винищувачем Eurofighter Typhoon F.2 над Атлантикою, 2008 рік. Ілюстративне фото

"У зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація", — наводять автори публікації заяву Оперативного командування збройних сил Варшави.

Повідомляють, що в повітря підняли чергові пари винищувачів, а наземні засоби ППО і радіолокаційної розвідки приведені в стан максимальної готовності.

Фото: Міноборони Великої Британії | Літаки F-35 вишикувалися на палубі HMS Prince of Wales

Польський моніторинговий канал повідомив про "високу активність літаків НАТО поблизу польсько-українського кордону через ракетний удар".

"У зоні операцій, безумовно, перебувають також наші літаки F-16 і, цілком можливо, F-16 ВПС США або F-35 норвезьких сил, розміщених у Кшесинах", — повідомлялося в публікації.

Нагадаємо, що в Генштабі прокоментували удар по Саратовському НПЗ 11 лютого.

Також повідомлялося, що конгресмен-республіканець Джо Вілсон 10 лютого повідомив, що президенту США Дональду Трампу представлять закон про ленд-ліз, який передбачає відправлення "переможної зброї" Україні.