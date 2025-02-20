"Сотня плюс-минус ракет": эксперт ответил, "прощупывает" ли РФ цели для массированного обстрела

Россия атакует Одессу "Шахедами", оставляя жителей города без света. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил, можно ли считать эти удары подготовкой к ракетному обстрелу.

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Ночью на 20 февраля ВС РФ атаковали "Шахедами" Украину, над Одессой сбили 16 БПЛА. Из-за удара без света остались тысячи одесситов. Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии "РБК-Украина" 20 февраля ответил, можно ли регулярные удары по городу считать "пристрелкой" перед массированным обстрелом.

Об обстреле Украины и ударах по Одессе — с 0:43

Он отметил, что последние атаки — не предел вражеских мощностей. По разным оценкам, в месяц в России выпускают от 100 до 150 ракет.

"Если не было месяц обстрелов, то можно ожидать, что будет обстрел где-то 100 (ракет, — ред.) плюс-минус", — заявил эксперт.

По его словам, если же обстрелов не было дольше, например два месяца, можно ожидать двойную атаку. Тогда интервал между массированными ударами может составить 2-3 дня.

"С таким же приблизительным количеством — сотня плюс-минус ракет", — уточнил Гетьман.

Он пояснил, что ВС РФ атакуют Одессу "Шахедами" со стороны Черного моря. Соответственно, дроны не имеют естественных препятствий на пути и могут лететь достаточно низко. Чем ниже высота полета, тем труднее БПЛА сбивать силам ПВО.

"Поэтому я не думаю, что это какая-то подготовка к чему-то. Это обычная попытка нанести максимальный вред наиболее удобным для них способом", — добавил эксперт.

Напомним, вечером 20 февраля в Одессе прогремел взрыв. В соцсетях сообщили о подрыве машины, в полиции подтвердили "детонацию неизвестного предмета".

20 февраля военный эксперт Дмитрий Снегирев спрогнозировал перенос основного театра боевых действий. Он назвал четыре города, на которых сосредоточится Россия перед мирными переговорами.