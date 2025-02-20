"Сотня плюс-мінус ракет": експерт відповів, чи "промацує" РФ цілі для масованого обстрілу

Росія атакує Одесу "Шахедами", залишаючи мешканців міста без світла. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман пояснив, чи можна вважати ці удари підготовкою до ракетного обстрілу.

Related video

Вночі на 20 лютого ЗС РФ атакували "Шахедами" Україну, над Одесою збили 16 БПЛА. Через удар без світла залишились тисячі одеситів. Військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі "РБК-Україна" 20 лютого відповів, чи можна регулярні удари по місту вважати "пристрілкою" перед масованим обстрілом.

Про обстріл України й удари по Одесі — з 0:43

Він зауважив, що останні атаки — не межа ворожих потужностей. За різними оцінками, на місяць у Росії випускають від 100 до 150 ракет.

"Якщо не було місяць обстрілів, то можна очікувати, що буде обстріл десь 100 (ракет, — ред.) плюс-мінус", — заявив експерт.

З його слів, якщо ж обстрілу не було довше, наприклад два місяці, можна очікувати на подвійну атаку. Тоді інтервал між масованими ударами може скласти 2-3 дні.

"З такою самою приблизною кількістю — сотня плюс-мінус ракет", — уточнив Гетьман.

Він пояснив, що ЗС РФ атакують Одесу "Шахедами" зі сторони Чорного моря. Відповідно, дрони не мають природних перешкод на шляху й можуть летіти досить низько. Що нижча висота польоту, то важче БПЛА збивати силам ППО.

"Тому я не думаю, що це якась підготовка до чогось. Це звичайна спроба завдати максимальної шкоди в найбільш зручний для них спосіб", — додав експерт.

Нагадаємо, ввечері 20 лютого в Одесі прогримів вибух. У соцмережах повідомили про підрив машини, у поліції підтвердили "детонацію невідомого предмету".

20 лютого військовий експерт Дмитро Снєгирьов спрогнозував перенесення основного театру бойових дій. Він назвав чотири міста, на яких зосередиться Росія перед мирними переговорами.