Осталось мало времени: как вернуться из СОЧ до и после 1 марта, — Минобороны

Если военный захочет вернуться на службу после 1 марта, то процедура продлится несколько месяцев, предупредили в Минобороны.

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В мобильном приложении Министерства обороны "Армия+" до 1 марта будет действовать упрощенный алгоритм возвращения на службу для военных, самовольно оставивших часть. Если вовремя подать заявку, то можно сохранить все государственные выплаты и не получить наказание. О том, как подать заявку на возвращение, и что будет после 1 марта, рассказали на портале ведомства.

СОЧ в Украине — детали

В Минобороны сообщили, что в течение последней недели получили 300 рапортов бойцов Сил обороны, которые хотели бы вернуться из СОЧ. В ведомстве добавили, что после подачи рапорта все процедуры завершаются в течение недели и человек оказывается в части. При этом военного не наказывают и ему восстанавливают все выплаты от государства. Впрочем, такие возможности сохраняются при выполнении одновременно двух условий:

военный подал рапорт на возвращение на службу до 1 марта;

военный ушел в СОЧ до 29 ноября 2024 года.

Какие шесть шагов для возвращения из СОЧ до 1 марта:

в мобильном приложении "Армия+" подать рапорт на возвращение на службу; в течение 24 часов добраться до ближайшего отделения Военной службы правопорядка (ВСП). В ВСП боец получит необходимые консультации: детали не уточняются; прибыть в батальон резерва; восстановиться на службе в течение 72 часов. При этом восстанавливаются социальные гарантии и государственные выплаты; в мобильном приложении "Армия+" подать рапорт на перевод на новое место службы. При этом нужно добавить рекомендательное письмо от части, которая готова взять бойца; в течение 72 часов должно прийти подтверждение, и тогда военный должен прибыть в новое подразделение.

Что произойдет с солдатом в СОЧ после 1 марта

Если военный решит вернуться из СОЧ после 1 марта, то процедура возвращения продлится несколько месяцев, предупредили в Минобороны. Ведомство объяснило, что будет происходить в таком случае:

нужно лично подавать рапорт и должно быть согласие командира подразделения;

возвращение на службу состоится после судебного решения;

открывается уголовное производство и, пока оно продолжается, военный не будет иметь льгот и выплат.

СОЧ в Украине — процедура возвращения до и после 1 марта Фото: Минобороны

Отметим, 2 декабря офис генерального прокурора рассказал о количестве военных, которые решили добровольно вернуться на службу после самовольного оставления части. Согласно данным прокуратуры, таких граждан около 4 тысяч. Уже через месяц, 10 января, в ГБР заявили, что речь идет о семи тысячах бойцов.

Напоминаем, в декабре Фокус расспросил юристов, которые объяснили, чем СОЧ отличается от дезертирства.