Залишилось мало часу: як повернутись з СЗЧ до та після 1 березня, — Міноборони

Якщо військовий захоче повернутись на службу після 1 березня, то процедура триватиме кілька місяців, попередили в Міноборони.

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У мобільному додатку Міністерства оборони "Армія+" до 1 березня діятиме спрощений алгоритм повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину. Якщо вчасно подати заявку, то можна зберегти усі державні виплати та не отримати покарання. Про те, як подати заявку на повернення, та що буде після 1 березня, розповіли на порталі відомства.

СЗЧ в Україні — деталі

В Міноборони повідомили, що протягом останнього тижня отримали 300 рапортів бійців Сил оборони, які хотіли б повернутись з СЗЧ. У відомстві додали, що після подання рапорту усі процедури завершуються протягом тижня і людина опиняється в частині. При цьому військового не карають і йому відновлюють усі виплати від держави. Втім, такі можливості зберігаються за виконання одночасно двох умов:

військовий подав рапорт на повернення на службу до 1 березня;

військовий пішов у СЗЧ до 29 листопада 2024 року.

Які шість кроків для повернення з СЗЧ до 1 березня:

у мобільному додатку "Армія+" подати рапорт на повернення на службу; протягом 24 годин дістатись до найближчого відділення Військової служби правопорядку (ВСП). У ВСП боєць отримає необхідні консультації: деталі не уточнюються; прибути у батальйон резерву; відновитись на службі протягом 72 годин. При цьому відновлюються соціальні гарантії та державні виплати; у мобільному додатку "Армія+" подати рапорт на переведення на нове місце служби. При цьому потрібно додати рекомендаційний лист від частини, яка готова взяти бійця; протягом 72 годин має надійти погодження і тоді військовий повинен прибути у новий підрозділ.

Що відбудеться з солдатом в СЗЧ після 1 березня

Якщо військовий вирішить повернутись з СЗЧ після 1 березня, то процедура повернення триватиме кілька місяців, попередили в Міноборони. Відомство пояснило, що відбуватиметься у такому випадку:

потрібно особисто подавати рапорт і має бути згода командира підрозділу;

повернення на службу відбудеться після судового рішення;

відкривається кримінальне провадження і, поки воно триває, військовий не матиме пільг та виплат.

СЗЧ в Україні - процедура повернення до та після 1 березня Фото: Міноборони

Зазначимо, 2 грудня офіс генерального прокурора розповів про кількість військових, які вирішили добровільно повернутись на службу після самовільного залишення частини. Згідно з даними прокуратури, таких громадян близько 4 тисяч. Вже через місяць, 10 січня, в ДБР заявили, що ідеться про сім тисяч бійців.

Нагадуємо, у грудні Фокус розпитав юристів, які пояснили, чим СЗЧ відрізняється від дезертирства.