РФ атаковала "шахедом" детскую поликлинику в Сумах: в городе проблемы со светом (видео)

По словам местных властей, несколько больниц в Сумах вынуждены работать на генераторах. Некоторые районы города — без света.

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В ночь с 3 на 4 марта ВС РФ нанесли удар "шахедами" по детской поликлинике в Сумах. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Опять прилет "шахеда" в одну из поликлиник нашего города. Также есть проблема с электроснабжением. Две больницы работают на генераторах", — сказал Кобазр.

Он также уточнил, что отсутствует свет в других районах Сум.

В то же время пресс-служба Сумской областной военной администрации обнародовала фото с последствиями российского удара.

РФ ударила "шахедом" по детской поликлинике в Сумах Фото: Сумская ОВА/ Telegram

"Сегодня, ночью 4 марта, враг атаковал гражданскую инфраструктуру города Сумы. В результате удара БПЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения", — говорится в сообщении.

В Сумской ОГА подчеркнули, что аварийно-спасательные службы уже работают над локализацией и тушением пожара.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, поздно вечером 3 марта РФ ударила "шахедами" по энергетике Одессы.

3 марта в Харькове вражеский БПЛА атаковал "Фельдман экопарк", в результате чего погибли животные.