РФ атакувала "шахедом" дитячу поліклініку в Сумах: у місті проблеми зі світлом (відео)

За словами місцевої влади, кілька лікарень в Сумах вимушені працювати на генераторах. Деякі райони міста — без світла.

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У ніч з 3 на 4 березня ЗС РФ завдали удару "шахедами" по дитячій поліклініці у Сумах. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

"Знову приліт "шахеда" в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах", — сказав Кобазр..

Він також уточнив, що відсутнє світло в інших районах Сум.

Водночас пресслужба Сумської обласної військової адміністрації оприлюднила фото з наслідками російського удару.

РФ вдарила "шахедом" по дитячій поліклініці у Сумах Фото: Сумська ОВА/ Telegram

"Сьогодні, вночі 4 березня, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста Суми. Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА підкреслили, що аварійно-рятувальні служби вже працюють над локалізацією та гасінням пожежі.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 березня РФ вдарила "шахедами" по енергетиці Одеси.

3 березня у Харкові ворожий БПЛА атакував "Фельдман екопарк", внаслідок чого загинули тварини.