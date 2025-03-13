ВСУ атаковали газовые объекты в нескольких областях РФ: зафиксированы пожары, что известно (видео)

Россияне пишут, что "все дроны сбили", однако местные сообщали о ряде взрывов, а на нескольких промышленных объектах начались пожары.

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Вечером 12 марта и ночью 13 марта украинские дроны массированно атаковали российские регионы. Россияне объявили воздушную тревогу, взрывы были слышны в ряде областей, активно работала противовоздушная оборона. Известно, что под атакой этой ночью были объекты газовой инфраструктуры России. Фокус собрал информацию об ударах ВСУ по газовым объектам РФ.

Воронежская область

Около 20:30 часов 12 марта в Воронежской области объявили воздушную тревогу. Губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале об угрозе ударных БпЛА.

Вскоре в нескольких южных районах области прогремели взрывы. Как сообщил губернатор, российская противовоздушная оборона обнаружила и обезвредила несколько ударных БПЛА. В результате атаки, по его информации, повреждены два объекта инфраструктуры.

Скриншот | сообщение губернатора

Около 22:00 часов Гусев сообщил о первых последствиях атаки ВСУ.

"По уточненной информации, при повреждении одного объекта инфраструктуры вспыхнул пожар. Оперативные службы работают на месте", — написал губернатор.

Тем временем в сети местные каналы распространили видео последствий обстрела. На нем видно, как в небо поднимается столб дыма, а на самом объекте пылает пожар.

Пока неизвестно, какие именно объекты инфраструктуры пострадали в результате атаки украинских дронов.

Ростовская область

Также вечером 12 марта воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА объявили в Ростовской области РФ. Там также под атакой были объекты газовой инфраструктуры, в частности Калининская газоперекачивающая станция.

Местные слышали ряд взрывов. Вскоре ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, все дроны сбили, а пожар загорелся на одном из промышленных объектов из-за "падения обломков".

Скриншот | сообщение губернатора

Пока нет официальной информации о попаданиях украинских дронов по промышленным объектам России. В регионах до сих пор продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Напомним, ВСУ продолжают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, под ударом на днях был Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. В результате попаданий загорелся пожар, узнавал Фокус 10 марта.

Перед этим ВСУ атаковали дронами Ленинградский НПЗ — один из крупнейших по производству топлива в России.