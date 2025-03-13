ЗСУ атакували газові об'єкти у кількох областях РФ: зафіксовані пожежі, що відомо (відео)

Росіяни пишуть, що "всі дрони збили", однак місцеві повідомляли про низку вибухів, а на кількох промислових об'єктах зайнялися пожежі.

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Увечері 12 березня та уночі 13 березня українські дрони масовано атакували російські регіони. Росіяни оголосили повітряну тривогу, вибухи було чутно у низці областей, активно працювала протиповітряна оборона. Відомо, що під атакою цієї ночі були об'єкти газової інфраструктури Росії. Фокус зібрав інформацію про удари ЗСУ по газових об'єктах РФ.

Воронезька область

Близько 20:30 години 12 березня у Воронезькій області оголосили повітряну тривогу. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив у своєму Telegram-каналі про загрозу ударних БпЛА.

Невдовзі у кількох південних районах області пролунали вибухи. Як повідомив губернатор, російська протиповітряна оборона виявила та знешкодила декілька ударних БпЛА. Внаслідок атаки, за його інформацією, пошкоджені два об'єкти інфраструктури.

Скріншот | допис губернатора

Близько 22:00 години Гусєв повідомив про перші наслідки атаки ЗСУ.

"За уточненою інформацією, при пошкодженні одного об'єкта інфраструктури спалахнула пожежа. Оперативні служби працюють на місці", — написав губернатор.

Тим часом у мережі місцеві канали поширили відео наслідків обстрілу. На ньому видно, як у небо здіймається стовп диму, а на самому об'єкті палає пожежа.

Наразі невідомо, які саме об'єкти інфраструктури постраждали внаслідок атаки українських дронів.

Ростовська область

Також увечері 12 березня повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА оголосили у Ростовській області РФ. Там також під атакою були об'єкти газової інфраструктури, зокрема Калінінська газоперекачувальна станція.

Місцеві чули низку вибухів. Невдовзі ситуацію прокоментував губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його інформацією, всі дрони збили, а пожежа зайнялася на одному із промислових об'єктів через "падіння уламків".

Скріншот | допис губернатора

Поки що немає офіційної інформації щодо влучань українських дронів по промислових об'єктах Росії. У регіонах і досі триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують атакувати російські нафтопереробні заводи. Так, під ударом цими днями був Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Внаслідок влучань зайнялася пожежа, дізнавався Фокус 10 березня.

Перед цим ЗСУ атакували дронами Ленінградський НПЗ — один із найбільших за виробництвом палива у Росії.