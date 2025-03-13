Стоило бесчисленных жизней: Украина больше нуждается в разведданных, чем в оружии от США, — Bloomberg

Аналитики считают, что Владимир Путин, наблюдая, чего стоило Украине приостановление обмена разведданными с США, захочет, чтобы Трамп снова повторил это.

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Приостановление обмена разведывательными данными между США и Украиной продемонстрировало, насколько важны они для страны, которая защищается от нападений захватчика. В течение нескольких дней военные ВС РФ сумели получить ряд преимуществ на поле боя, в частности в Курской области, где противник пытается выбить ВСУ и вернуть территории под свой контроль. Однако разведывательные данные важны и для защиты украинского тыла в условиях, когда президент России Владимир Путин готов наносить разрушительные удары по гражданским объектам. Об этом сообщило издание Bloomberg 13 марта.

Джеймс Ставридис, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО и обозреватель издания отмечает, что несколько дней паузы в обмене разведывательными данными стоило "бесчисленных жизней" Украине.

"Разведка — это посыл армии США: ни один другой союзник по НАТО не может приблизиться к американским возможностям в сборе, анализе и распространении. Ею свободно делились с Украиной, и это было главной частью сохранения ее в борьбе", — отмечает Ставридис.

Аналитик пишет, что Украина в большей степени нуждается в разведывательных данных, чем в оружии от США, хотя оно также ей нужно на поле боя.

"Когда на прошлой неделе Вашингтон внезапно прекратил разведку, для украинцев это было все равно, что оказаться на боксерском ринге и вдруг надеть повязку на глаза", — утверждает Джеймс Ставридис.

По его мнению, на войне изображение стоит "не тысячи слов", а "по меньшей мере миллиона". Именно поэтому, уверяет Ставридис, Кремль может потребовать от президента Дональда Трампа снова остановить предоставление разведывательных данных Украине. Это может быть одним из главных требований при заключении временного перемирия между Украиной и Россией.

Соглашение о временном перемирии: чего может хотеть Россия

Источники также подчеркивают мнение о том, что Путин может поставить ряд требований при подписании соглашения о временном перемирии. Аналитики утверждают, что Кремль может пожелать остановки поставок военной помощи Украине, и это станет одним из ключевых условий прекращения огня. Об этом Фокус узнавал 12 марта.

Россияне и сами высказываются о вооружении Украины в контексте заявлений о заключении перемирия. Так, 11 марта в Госдуме РФ заявили, что Кремль не пойдет на перемирие, чтобы не дать Украине "перевооружиться".