Коштувало незліченних життів: Україна більше потребує розвідданих, аніж зброї від США, — Bloomberg

Аналітики вважають, що Володимир Путін, спостерігаючи, чого коштувало Україні призупинення обміну розвідданими зі США, захоче, аби Трамп знову повторив це.

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Призупинення обміну розвідувальними даними між США та Україною продемонструвало, наскільки важливими вони є для країни, яка захищається від нападів загарбника. Впродовж кількох днів військові ЗС РФ зуміли здобути низку переваг на полі бою, зокрема у Курській області, де противник намагається вибити ЗСУ та повернути території під свій контроль. Однак розвідувальні дані важливі і для захисту українського тилу в умовах, коли президент Росії Володимир Путін готовий завдавати руйнівних ударів по цивільних об'єктах. Про це повідомило видання Bloomberg 13 березня.

Джеймс Ставрідіс, адмірал ВМС США у відставці, колишній верховний головнокомандувач НАТО та оглядач видання зазначає, що кілька днів паузи в обміні розвідувальними даними коштувало "незліченних життів" Україні.

"Розвідка — це надсила армії США: жоден інший союзник по НАТО не може наблизитися до американських можливостей у зборі, аналізі та розповсюдженні. Нею вільно ділилися з Україною, і це було головною частиною збереження її в боротьбі", — зазначає Ставрідіс.

Аналітик пише, що Україна більшою мірою потребує розвідувальних даних, аніж зброї від США, хоча вона також їй потрібна на полі бою.

"Коли минулого тижня Вашингтон раптово припинив розвідку, для українців це було все одно, що опинитися на боксерському рингу і раптом надіти пов’язку на очі", — стверджує Джеймс Ставрідіс.

На його думку, на війні зображення варте "не тисячі слів", а "щонайменше мільйона". Саме тому, запевняє Ставрідіс, Кремль може забажати від президента Дональда Трампа знову зупинити надання розвідувальних даних Україні. Це може бути однією із головних вимог при укладенні тимчасового перемир'я між Україною та Росією.

Угода про тимчасове перемир'я: чого може хотіти Росія

Джерела також підкреслюють думку про те, що Путін може поставити низку вимог при підписанні угоди про тимчасове перемир'я. Аналітики стверджують, що Кремль може забажати зупинення постачання військової допомоги Україні, і це стане однією із ключових умов припинення вогню. Про це Фокус дізнавався 12 березня.

Росіяни і самі висловлюються про озброєння України у контексті заяв щодо укладення перемир'я. Так, 11 березня у Держдумі РФ заявили, що Кремль не піде на перемир'я, щоб не дати Україні "переозброїтися".