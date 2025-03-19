Не дальше сотни метров: "Стальной кордон" о действиях ВС РФ в Сумской области (видео)

Командование ВС РФ держит определенные силы в тылу возле Сумской области, сообщил пресс-офицер бригады "Стальной кордон". Россияне пытаются проникнуть в села и даже применяют квадроциклы.

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Малые группы диверсантов Вооруженных сил Российской Федерации пытаются проникнуть в Сумскую область, при этом реального наступления противника нет. Украинские Силы обороны обнаруживают врагов, которые проникают не дальше сотен метров от границы. О ситуации по состоянию на 19 марта представитель 15 мобильной бригады Национальной гвардии "Стальной кордон" Иван Шевцов рассказал в эфире "Киев 24".

Шевцов заверил, что российские войска не начали наступление на Сумскую область. При этом есть атаки небольших подразделений, — по два-три человека. Диверсанты пытаются прорваться пешком и без применения военной техники, сказал он. По словам представителя бригады НГУ, россиян останавливают на расстоянии сотен метров от границы в ближайших населенных пунктах. Россиянам не помогают гражданские квадроциклы, которые они решаются применить, слышно на видео.

"Информация о том, что враг начал какое-то масштабное наступление на Сумщину, не соответствует действительности. Те даже небольшие, маленькие группы, которым удается продвинуться там на несколько сотен метров вглубь территории Украины, они оперативно уничтожаются", — пояснил Шевцов.

Пресс-офицер также ответил на вопрос, собрали ли ВС РФ ударную группировку для возможного наступления на Сумскую область. Представитель "Стального кордона" отметил, что российское командование действительно держит определенные силы в тылу РФ. Но количество солдат и техники говорит о том, что в ближайшее время "полномасштабное наступление невозможно".

"Не скажу, что их там мало. Но такой группировки, которая бы дала возможность сказать, что РФ пытается вести какие-то масштабные наступательные действия, пока нет", — подытожил пресс-офицер.

Наступление РФ — ситуация в Сумской и Курской областях

В отчете Генштаба ВСУ, который появился в 16:00 19 марта, среди прочего, рассказывается о массированных ударах артиллерии и авиации ВС РФ по почти десятку населенных пунктов в Сумской области. Кроме того, командование сообщило, что продолжаются бои в Курской области: украинские бойцы отбили девять вражеских атак. На карте проекта DeepState видим серую полосу боев на границе между двумя областями. Полоса начала расширяться, ориентировочно, 12-13 марта и на сегодня охватила села Новенькое и Басовку у дороги из Суджи на Юнаковку и Сумы.

Наступление РФ — карта боев на границе Сумской области, 19 марта Фото: DeepState

Отметим, 18 марта спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник сообщил о появлении российских диверсантов в Сумской области. По словам пресс-офицера, таким образом враг пытается проверить прочность украинской обороны. Также он пояснил, что когда говорят о "накоплении сил ВС РФ", то имеют в виду подразделения, которые собрали, чтобы выбить украинцев.

Напоминаем, Генштаб ВСУ объяснил, можно ли говорить о наступлении ВС РФ на Сумскую область.