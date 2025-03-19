Не далі сотні метрів: "Сталевий кордон" про дії ЗС РФ в Сумській області (відео)

Командування ЗС РФ тримає певні сили в тилу біля Сумської області, повідомив пресофіцер бригади "Сталевий кордон". Росіяни намагаються проникнути у села і навіть застосовують квадроцикли.

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Малі групи диверсантів Збройних сил Російської Федерації намагаються проникнути в Сумську область, при цьому реального наступу противника немає. Українські Сили оборони виявляють ворогів, які проникають не далі сотень метрів від кордону. Про ситуацію станом на 19 березня речник 15 мобільної бригади Національної гвардії "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів в ефірі "Київ 24".

Шевцов запевнив, що російські війська не почали наступ на Сумську область. При цьому є атаки невеликих підрозділів, — по дві-три людини. Диверсанти намагаються прорватись пішки і без застосування військової техніки, сказав він. Зі слів представника бригади НГУ, росіян спиняють на відстані сотень метрів від кордону у найближчих населених пунктах. Росіянам не допомагають цивільні квадроцикли, які вони наважуються застосувати, чути на відео.

"Інформація про те, що ворог почав якийсь масштабний наступ на Сумщину, не відповідає дійсності. Ті навіть невеличкі, маленькі групи, яким вдається просунутись там на кілька сотень метрів вглиб території України, вони оперативно знищуються", — пояснив Шевцов.

Пресофіцер також відповів на питання, чи зібрали ЗС РФ ударне угрупування для можливого наступу на Сумську область. Речник "Сталевого кордону" наголосив, що російське командування дійсно тримає певні сили в тилу РФ. Але кількість солдатів і техніки говорить про те, що найближчим часом "повномасштабний наступ неможливий".

"Не скажу що їх там мало. Але такого угрупування, яке б дало можливість сказати, що РФ намагається вести якісь масштабні наступальні дії, наразі немає", — підсумував пресофіцер.

Наступ РФ — ситуація в Сумській та Курській областях

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився о 16:00 19 березня, серед іншого, розповідається про масовані удари артилерії та авіації ЗС РФ про майже десятку населених пунктів в Сумській області. Крім того, командування повідомило, що тривають бої в Курській області: українські бійці відбили дев'ять ворожих атак. На карті проєкту DeepState бачимо сіру смугу боїв на кордоні між двома областями. Смуга почала розширюватись, орієнтовно, 12-13 березня і на сьогодні охопила села Новеньке та Басівку біля дороги з Суджі на Юнаківку та Суми.

Наступ РФ - карта боїв на кордоні Сумської області, 19 березня Фото: DeepState

Зазначимо, 18 березня речник оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадим Мисник повідомив про появу російських диверсантів в Сумську область. Зі слів пресофіцера, таким чином ворог намагається перевірити міцність української оборони. Також він пояснив, що коли говорять про "накопичення сил ЗС РФ", то мають на увазі підрозділи, які зібрали, щоб вибити українців.

Нагадуємо, Генштаб ЗСУ пояснив, чи можна говорити про наступ ЗС РФ на Сумську область.