В Сумах возросло количество раненых от удара РФ: пострадали 13 детей, — горсовет (фото, видео)

Российские ракеты ударили по промышленному объекту в Сумах, ранили людей и нарушили газо- и водоснабжение, сообщили в горсовете. Спасатели тушили пожары в квартирах и выводили людей.

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Управление здравоохранения Сумского городского совета сообщило о росте количества людей, пострадавших от удара ВС РФ днем 24 марта. Согласно данным медиков, ранены почти 80 человек, среди них — 13 детей. О последствиях российского обстрела рассказали в Telegram-канале городских властей. Фокус собрал информацию об ударе россиян по украинцам.

Сначала Сумская областная прокуратура сообщила о 71 раненом (по состоянию на 16 ч.). Речь идет о 65 взрослых и 14 детей, указано в заметке, которая появилась на странице Facebook ведомства. Также отмечается, что удар РФ состоялся посреди рабочего дня — в 14 часов. Согласно предварительным данным, российское командование запустило ракету по густонаселенному району города. Прокуратура открыла производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (военное преступление).

Сумские врачи заявили о 74 пострадавших от удара РФ 24 марта, сообщили в горсовете. О степени тяжести ранений информации пока нет. Горсовет также рассказал о последствиях российского обстрела для коммунальной инфраструктуры. В частности, исчез газ в восьми домах. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением в 24 домах, из них в 18 нет горячей воды (и отопления), а в шести — холодной.

На странице Facebook ГСЧС Сумской области заявили о пожаре в пятиэтажке и в частном доме. После российского обстрела Сум спасатели пытаются потушить огонь в нескольких локациях, говорится в сообщении. Также указано, что из школы эвакуировали 56 человек, в том числе — школьников.

"Ликвидирован пожар в квартирах пятиэтажного дома, общей площадью 150 кв.м, а также частного дома на площади 50 кв. м. Частично разрушено здание школы, эвакуированы 40 детей и 16 взрослых, пострадавших нет", — написали спасатели.

В заметке ГСЧС есть фото женщины старшего возраста: на лице — капли крови, ее выводят из подъезда. На другом фото — задымленное здание, полностью выгоревшие двери в квартиру, спасатель, который выносит кота на свежий воздух.

Удар РФ по Сумах — пострадавшая от удара 24 марта Фото: ГСЧС Удар РФ по Сумах — работа спасателей 24 марта Фото: ГСЧС

Удар РФ по Сумах — что произошло 24 марта

Днем 24 марта ВС РФ нанесли удар по центру Сум, сообщили в Сумской областной военной администрации. Согласно данным местных властей, враг ударил по промышленному объекту: о чем идет речь, не указано. В результате взрыва повреждены школа, медицинское учреждение, несколько многоквартирных и частных домов.

Глава Сумской ОГА Владимир Артюх заявил, что дети в школе не пострадали, поскольку успели пройти в убежище. В первые минуты после удара было известно о 28 раненых. Местные каналы публиковали фото трехлетнего ребенка, которого мать выносила на руках из дома, и местность в центре Сум, плотно окутанную дымом.

Напоминаем, 23 марта ВС РФ нанесли массированный дроновой удар по Киеву: взрывы раздавались в половине районов столицы. 20 марта россияне совершили самый массовый налет беспилотников на Кропивницкий.