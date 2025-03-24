У Сумах зросла кількість поранених від удару РФ: постраждали 13 дітей, — міськрада (фото, відео)

Російські ракети вдарили по промисловому об'єкту в Сумах, поранили людей та порушили газо- та водопостачання, повідомили у міськраді. Пожежники гасили пожежі у квартирах та виводили людей.

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Управління охорони здоров'я Сумської міської ради повідомило про зростання кількості людей, які постраждали від удару ЗС РФ вдень 24 березня. Згідно з даними медиків, поранено майже 80 осіб, серед них — 13 дітей. Про наслідки російської обстрілу розповіли у Telegram-каналі міської влади. Фокус зібрав інформацію щодо удару росіян по українцях.

Спершу Сумська обласна прокуратура повідомила про 71 пораненого (станом на 16 год.). Ідеться про 65 дорослих та 14 дітей, вказано у дописі, який з'явився на сторінці Facebook відомства. Також зауважується, що удар РФ відбувся посеред робочого дня — о 14 год. Згідно з попередніми даними, російське командування запустило ракету по густонаселеному району міста. Прокуратура відкрила провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнний злочин).

Сумські лікарі заявили про 74 постраждалих від удару РФ 24 березня, повідомили у міськраді. Про ступінь важкості поранень інформації поки що немає. Міськрада також розповіла про наслідки російського обстрілу для комунальної інфраструктури. Зокрема, зник газ у восьми будинках. Крім того, є проблеми з водопостачанням у 24 будинках, з них у 18 немає гарячої води (та опалення), а в шести — холодної.

На сторінці Facebook ДСНС Сумської області заявили про пожежу у п'ятиповерхівці та у приватному будинку. Після російського обстрілу Сум рятувальники намагаються загасити вогонь у кількох локаціях, ідеться у дописі. Також вказано, що зі школи евакуювали 56 людей, зокрема — школярів.

"Ліквідовано пожежу у квартирах п’ятиповерхового будинку, загальною площею 150 кв.м, а також приватного будинку на площі 50 кв. м. Частково зруйновано будівлю школи, евакуйовано 40 дітей та 16 дорослих, постраждалих немає", — написали рятувальники.

У дописі ДСНС є фото жінки старшого віку: на обличчі — краплі крові, її виводять з під'їзду. На іншому фото — задимлена будівля, повністю вигорілі двері у квартиру, рятувальник, який виносить кота на свіже повітря.

Удар РФ по Сумах - постраждала від удару 24 березня Фото: ДСНС Удар РФ по Сумах - робота рятувальників 24 березня Фото: ДСНС

Удар РФ по Сумах — що сталось 24 березня

Вдень 24 березня ЗС РФ завдали удару по центру Сум, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Згідно з даними місцевої влади, ворог вдарив по промисловому об'єкту: про що ідеться, не вказано. Внаслідок вибуху пошкоджено школу, медичний заклад, кілька багатоквартирних та приватних будинків.

Глава Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що діти у школі не постраждали, оскільки встигли пройти у сховище. У перші хвилини після удару було відомо про 28 поранених. Місцеві канали публікували фото трирічної дитини, яку матір виносила на руках з будинку, та місцевість у центрі Сум, щільно огорнуту димом.

Нагадуємо, 23 березня ЗС РФ завдали масованого дронового удару по Києву: вибухи лунали у половині районів столиці. 20 березня росіяни здійснили наймасовіший наліт безпілотників на Кропивницький.