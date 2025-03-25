Новая российская ракета "Солист" сочетает в себе возможности беспилотника и ПТРК (видео)

Данный боеприпас проходит полевые испытания, и в случае успешного тестирования начнется серийное производство с объемом до 2 000 единиц в месяц.

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После официальной презентации, которая состоялась 10 февраля, в сети появились первые кадры испытания новой российской ракеты "Солист", применяемой против бронетехники и укрепленных позиций украинских войск. Видео было опубликовано на платформе X 23 марта.

Ракета разработана специалистами КЭМЗ (Кизлярский электромеханический завод) и представляет собой гибридную тактическую систему, сочетающую функции противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) и беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По информации российских источников, "Солист" уже развернут в ограниченном количестве для оценки боевых характеристик на территории оккупированной Донецкой области. По словам генерального директора центра "Ривир" Станислава Геворкяна, отвечающего за интеграцию гражданских технологий в военные разработки, успешные испытания могут привести к серийному производству ракеты с объемом до 2 000 единиц в месяц.

Особенности конструкции и принципы работы

Ракета "Солист" предназначена для выполнения тактических задач. По мнению разработчиков, ее главное преимущество – сочетание непрямого огня с возможностью корректировки траектории, что позволяет поражать цели за укрытиями и на труднодоступных позициях.

В отличие от стандартных противотанковых комплексов, требующих прямой видимости, и минометов с фиксированной траекторией, "Солист" управляется оператором на всем протяжении полета и способен изменять траекторию в реальном времени.

Основные технические характеристики:

длина — 1,2 м;

вес — 20 кг;

максимальная скорость — до 500 км/ч;

максимальная высота подъема — 2000 м;

дальность управления — до 2 км.

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Запуск осуществляется под большим углом, аналогично миномету, после чего ракета переходит в фазу управляемого полета. Управление осуществляется оператором через FPV-очки и пульт дистанционного управления, что позволяет корректировать траекторию и наводить снаряд на цель.

Боеприпас "Солист" оснащен сменными боеголовками семейств PG-7 и PG-9, совместимыми с гранатометами РПГ-7 и СПГ-9, обеспечивая универсальность системы. То есть ракета может быть оснащена кумулятивными боеголовки для поражения бронированных целей, осколочно-фугасными для борьбы с живой силой и термобарическими зарядами для уничтожения укреплений.

Ракета якобы демонстрирует устойчивость к радиоэлектронным средствам противодействия. В отличие от обычных FPV-дронов, уязвимых к глушению, "Солист", предположительно, сохраняет связь с оператором на высокой скорости и может продолжать движение даже при потере сигнала.

Напомним, 17 февраля стало известно, что российский холдинг "Высокоточные системы" завершил испытания модернизированного противотанкового комплекса (ПТРК) "Корнет-ЭМ" с дистанционным управлением.