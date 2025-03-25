Нова російська ракета "Соліст" поєднує в собі можливості безпілотника і ПТРК (відео)

Цей боєприпас проходить польові випробування, і в разі успішного тестування розпочнеться серійне виробництво з обсягом до 2 000 одиниць на місяць.

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Після офіційної презентації, яка відбулася 10 лютого, у мережі з'явилися перші кадри випробування нової російської ракети "Соліст", яку застосовують проти бронетехніки та укріплених позицій українських військ. Відео було опубліковано на платформі X 23 березня.

Ракета розроблена фахівцями КЕМЗ (Кизлярський електромеханічний завод) і являє собою гібридну тактичну систему, що поєднує функції протитанкової керованої ракети (ПТКР) і безпілотного літального апарату (БпЛА).

За інформацією російських джерел, "Соліст" уже розгорнуто в обмеженій кількості для оцінки бойових характеристик на території окупованої Донецької області. За словами генерального директора центру "Ривир" Станіслава Геворкяна, який відповідає за інтеграцію цивільних технологій у військові розробки, успішні випробування можуть призвести до серійного виробництва ракети з обсягом до 2 000 одиниць на місяць.

Особливості конструкції та принципи роботи

Ракета "Соліст" призначена для виконання тактичних завдань. На думку розробників, її головна перевага — поєднання непрямого вогню з можливістю коригування траєкторії, що дає змогу вражати цілі за укриттями та на важкодоступних позиціях.

На відміну від стандартних протитанкових комплексів, що вимагають прямої видимості, і мінометів з фіксованою траєкторією, "Соліст" управляється оператором протягом усього польоту і здатний змінювати траєкторію в реальному часі.

Основні технічні характеристики:

довжина — 1,2 м;

вага — 20 кг;

максимальна швидкість — до 500 км/год;

максимальна висота підйому — 2000 м;

дальність управління — до 2 км.

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Запуск здійснюється під великим кутом, аналогічно міномету, після чого ракета переходить у фазу керованого польоту. Управління здійснюється оператором через FPV-окуляри та пульт дистанційного керування, що дає змогу коригувати траєкторію і наводити снаряд на ціль.

Боєприпас "Соліст" оснащений змінними боєголовками сімейств PG-7 і PG-9, сумісними з гранатометами РПГ-7 і СПГ-9, забезпечуючи універсальність системи. Тобто ракета може бути оснащена кумулятивними боєголовками для ураження броньованих цілей, осколково-фугасними для боротьби з живою силою і термобаричними зарядами для знищення укріплень.

Ракета нібито демонструє стійкість до радіоелектронних засобів протидії. На відміну від звичайних FPV-дронів, вразливих до глушіння, "Соліст", імовірно, зберігає зв'язок з оператором на високій швидкості і може продовжувати рух навіть у разі втрати сигналу.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що російський холдинг "Високоточні системи" завершив випробування модернізованого протитанкового комплексу (ПТРК) "Корнет-ЕМ" з дистанційним управлінням.