"Рекорд Москвы": Россия нарушила 190 соглашений, — Sky News

Когда "Газпром" поставлял газ в Европу, "они всегда придерживались своих контрактов, они всегда придерживались примерно до 2008 года". Но потом российский президент Владимир Путин вошел в свою "агрессивную фазу".

Related video

Россиянам верить нельзя, они нарушили более 190 соглашений. Об этом написал аналитик Sky News Майкл Кларк 26 марта.

На фоне того, что президент США Дональд Трамп признал, что РФ "может затягивать" переговоры о прекращении войны, издание напоминает, что россияне имеют историю невыполнения соглашений.

"И это может быть зловещим признаком будущего, если можно считать предыдущий рекорд Москвы по соблюдению соглашений", — пишут журналисты Sky News.

По словам военного аналитика Майкла Кларка, Россия уже разорвала 190 соглашений.

Одними из важнейших для Украины были Минские соглашения 2014 года, подписанные с целью прекращения боевых действий после вторжения России в Крым в феврале того же года.

"Самым большим из всех, я считаю, был 1994 год, Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от своего ядерного оружия, которое она унаследовала от старого Советского Союза, и Украина была единственной страной, которая могла его использовать", — отметил Кларк.

Аналитик отметил, что другими странами были Казахстан и Беларусь. Впрочем, они на самом деле ничего не могли сделать с оружием, которое они получили. А Украина имела опыт.

"Они могли иметь собственные ядерные силы, которые бы работали, если бы они этого хотели, но они отказались от них в 1994 году в обмен на гарантии безопасности", — напомнил Кларк.

В частности, военный аналитик отметил, что РФ была более последовательной в сделках, когда она привлекала собственные компании.

Кларк сказал, что когда "Газпром" поставлял газ в Европу, "они всегда придерживались своих контрактов, они всегда придерживались примерно до 2008 года".

Но потом российский президент Владимир Путин вошел в свою "агрессивную фазу", каждую зиму "играя в игры по изоляции Украины и украинских трубопроводов от остальных европейских поставок".

Президент США Дональд Трамп 26 марта заявил, что понимает, почему Путин затягивает время в вопросе достижения перемирия в российско-украинской войне. Он сказал, что сам использовал подобную стратегию в бизнесе.

Напомним, в России 25 марта озвучили список объектов, по которым нельзя будет наносить удары во время энергетического перемирия.

Также Фокус писал о том, что пресс-служба Генштаба ВСУ 26 марта опровергла обвинения россиян в нарушении Украиной соглашения об энергетическом перемирии.