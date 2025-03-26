"Рекорд Москви": Росія порушила 190 угод, — Sky News

Коли "Газпром" постачав газ до Європи, "вони завжди дотримувалися своїх контрактів, вони завжди дотримувалися приблизно до 2008 року". Але потім російський президент Володимир Путін увійшов у свою "агресивну фазу".

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Росіянам вірити не можна, вони порушили понад 190 угод. Про це написав аналітик Sky News Майкл Кларк 26 березня.

На фоні того, що президент США Дональд Трамп визнав, що РФ "може затягувати" переговори про припинення війни, видання нагадує, що росіяни мають історію невиконання угод.

"І це може бути зловісною ознакою майбутнього, якщо можна вважати попередній рекорд Москви щодо дотримання угод", — пишуть журналісти Sky News.

За словами військового аналітика Майкла Кларка, Росія вже розірвала 190 угод.

Одними з найважливіших для України були Мінські угоди 2014 року, підписані з метою припинення бойових дій після вторгнення Росії в Крим у лютому того ж року.

"Найбільшим з усіх, я вважаю, був 1994 рік, Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від своєї ядерної зброї, яку вона успадкувала від старого Радянського Союзу, і Україна була єдиною країною, яка могла її використати", – зазначив Кларк.

Аналітик наголосив, що іншими країнами були Казахстан і Білорусь. Втім, вони насправді нічого не могли зробити зі зброєю, яку вони отримали. А Україна мала досвід.

"Вони могли мати власні ядерні сили, які б працювали, якби вони цього хотіли, але вони відмовилися від них у 1994 році в обмін на гарантії безпеки", — нагадав Кларк.

Зокрема, військовий аналітик зазначив, що РФ була більш послідовною в угодах, коли вона залучала власні компанії.

Кларк сказав, що коли "Газпром" постачав газ до Європи, "вони завжди дотримувалися своїх контрактів, вони завжди дотримувалися приблизно до 2008 року".

Але потім російський президент Володимир Путін увійшов у свою "агресивну фазу", щозими "граючи в ігри щодо ізоляції України та українських трубопроводів від решти європейських поставок".

Президент США Дональд Трамп 26 березня заявив, що розуміє, чому Путін затягує час у питанні досягнення перемир'я в російсько-українській війні. Він сказав, що сам використовував подібну стратегію в бізнесі.

Нагадаємо, у Росії 25 березня озвучили список об'єктів, по яких не можна буде завдавати ударів під час енергетичного перемир'я.

Також Фокус писав про те, що пресслужба Генштабу ЗСУ 26 березня заперечила звинувачення росіян у порушенні Україною угоди про енергетичне перемирʼя.