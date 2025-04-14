"Регулярные атаки": после удара по Сумах РФ просит США повлиять на Украину

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил свое удивление тем, что американская сторона не реагирует на удары Украины по территории России, а только на убийства гражданского населения агрессором в Украине.

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Свое мнение он озвучил в соцсети X.

В посте он задал вопрос американским чиновникам:

"Неужели Соединенные Штаты не хотят остановить регулярные атаки Украины на гражданское население в России?"

Своим комментарием Ульянов отреагировал на публикацию госсекретаря США Марко Рубио в соцсети X, который прокомментировал удар РФ по Сумах от имени американской стороны.

"Соединенные Штаты выражают глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней ужасной российской ракетной атаки на Сумы", — написал Рубио. Госсекретарь США добавил, что сегодняшняя атака — это "трагическое напоминание" о том, почему президент США Дональд Трамп вместе с его администрацией "прилагают столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира".

В воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили удар двумя баллистическими ракетами по центральной части Сум. В момент атаки на улицах находилось большое количество людей. В результате удара количество раненых сейчас составляет 119 человек, в том числе 15 детей. Погибли 34 человека, среди которых семеро детей.

Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что атака россиян по Сумах "переходит любую грань приличия". Посол США в Украине Бриджит Бринк тоже выразила свою позицию. Она подчеркнула, что РФ запустила ракеты в Вербное воскресенье.

"По сообщениям, как и в Кривом Роге, были использованы кассетные боеприпасы, что увеличило разрушения и ущерб для гражданского населения. Мы молимся за жителей Сум", — подытожила Бринк.

Напомним, что спецпредставитель Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл выразил глубокую обеспокоенность из-за последствий ракетного удара российских войск по Сумах. Ранее он заявлял о том, что ядерный арсенал, который Украина передала после Будапештского меморандума, фактически принадлежал России.

Также, американский президент Дональд Трамп отреагировал на ракетный обстрел Сум, в результате которого погибли более 30 человек. Американский лидер охарактеризовал произошедшее как "ужасную трагедию".