"Регулярні атаки": після удару по Сумах РФ просить США вплинути на Україну

Постпред Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов висловив своє здивування тим, що американська сторона не реагує на удари України по території Росії, а тільки на вбивства цивільного населення агресором в Україні.

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Свою думку він озвучив у соцмережі X.

У дописі він поставив запитання американським посадовцям:

"Невже Сполучені Штати не хочуть зупинити регулярні атаки України на цивільне населення в Росії?"

Своїм коментарем Ульянов відреагував на публікацію держсекретаря США Марко Рубіо у соцмережі X, який прокоментував удар РФ по Сумах від імені американської сторони.

"Сполучені Штати висловлюють найглибші співчуття жертвам сьогоднішньої жахливої російської ракетної атаки на Суми", — написав Рубіо. Держсекретар США додав, що сьогоднішня атака — це "трагічне нагадування" про те, чому президент США Дональд Трамп разом із його адміністрацією "докладають стільки часу і зусиль, щоб покласти край цій війні і досягти тривалого миру".

У неділю, 13 квітня, російські війська здійснили удар двома балістичними ракетами по центральній частині Сум. У момент атаки на вулицях перебувала велика кількість людей. Унаслідок удару кількість поранених зараз становить 119 осіб, зокрема 15 дітей. Загинули 34 людини, серед яких семеро дітей.

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах "переходить будь-яку межу пристойності". Пані посол США в Україні Бріджит Брінк теж висловила свою позицію. Вона наголосила, що РФ запустила ракети у Вербну неділю.

"За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані касетні боєприпаси, що збільшило руйнування та шкоду для цивільного населення. Ми молимося за жителів Сум", — підсумувала Брінк.

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа з особливих доручень Річард Ґренелл висловив глибоке занепокоєння через наслідки ракетного удару російських військ по Сумах. Раніше він заявляв про те, що ядерний арсенал, який Україна передала після Будапештського меморандуму, фактично належав Росії.

Також, американський президент Дональд Трамп відреагував на ракетний обстріл Сум, унаслідок якого загинуло понад 30 осіб. Американський лідер охарактеризував подію як "жахливу трагедію".