Генштаб сократил военную подготовку бывших ограниченно годных: какие изменения в БОВП
Военные, которые ранее имели статус ограниченно годных, будут получать базовую общевойсковую подготовку по сокращенной программе. Люди, которых после реформы системы мобилизации направляли в связисты и логистику, будут иметь меньшие физические нагрузки, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Об особенностях БОВП для бывших ограниченно годных говорится в заметке украинского командования на странице Facebook.
В заметке командования указано, что изменения в базовой военной подготовке касаются отдельных категорий граждан. Генштаб озвучил изменения для людей, которым изменили статус и они подпадают под мобилизацию в небоевые части:
- срок подготовки сократили до 30 дней (для остальных — 45);
- уменьшили физические нагрузки;
- подготовка будет вестись в отдельных ротах и взводах, в которых будут собирать выделенную категорию бойцов.
Изменения в порядке БОВП для бывших ограниченно годных начнут действовать с 1 мая, указано в сообщении Генштаба. Также командование назвало подразделения, в которых могут оказаться такие граждане:
- части обеспечения;
- подразделения охраны;
- терцентры комплектования;
- высшие военные учебные заведения;
- учебные центры и учреждения;
- медицинские части;
- части логистики, связи, охраны.
Генштаб упростил подготовку военных, которые до мая 2024 года имели статус ограниченно годный, а после отмены этого статуса их разрешили мобилизовать в небоевые подразделения для выполнения небоевых задач, писал Фокус.
БОВП в Украине — детали
Отметим, базовую общую военную подготовку в Украине ввели летом 2024 года после внесения ряда изменений в закон о мобилизации. Согласно новым законодательным нормам, БОВП должны пройти все военнообязанные в возрасте от 18 до 25 лет, а также мобилизованные. Для этого в университетах ввели специальный учебный курс, за непрохождение которого могут отчислить. Граждане, которые не являются студентами, должны обратиться в военкомат, чтобы самостоятельно пройти БОВП на базе ближайшей воинской части. Продолжительность военной подготовки для военнообязанных — 45 дней. По ее итогам граждане получают базовые навыки и военно-учетную специальность "стрелок".
В январе 2025 года инструктор с позывным "Доц" рассказал, какие знания получают граждане на БОВП. По его словам, должны появиться навыки ведения боев в лесополосах и на городских улицах, обустройство линии обороны, управление дроном, умение маскироваться и оказания первой медицинской помощи. Также бывший боевой офицер заверил, что программа осовременена в соответствии с реальными боями.
Напоминаем, в марте Верховная Рада продлила срок прохождения военно-врачебной комиссии для бывших ограниченно годных.