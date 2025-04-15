Генштаб скоротив військову підготовку колишніх обмежено придатних: які зміни в БЗВП

Військові, які раніше мали статус обмежено придатних, здобуватимуть базову загальновійськову підготовку за скороченою програмою. Люди, яких після реформи системи мобілізації направляли у зв'язківці та логістику, матимуть менші фізичні навантаження, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Про особливості БЗВП для колишніх обмежено придатних ідеться у дописі українського командування на сторінці Facebook.

У дописі командування вказано, що зміни у базовій військовій підготовці стосуються окремих категорій громадян. Генштаб озвучив зміни для людей, яким змінили статус і вони підпадають під мобілізацію у небойові частини:

термін підготовки скоротили до 30 днів (для решти — 45);

зменшили фізичні навантаження;

підготовка вестиметься в окремих ротах та взводах, у яких збиратимуть виділену категорію бійців.

Зміни у порядку БЗВП для колишніх обмежено придатних почнуть діяти з 1 травня, вказано у допис Генштабу. Також командування назвало підрозділи, у яких можуть опинитись такі громадяни:

частини забезпечення;

підрозділи охорони;

терцентри комплектування;

вищі військові навчальні заклади;

навчальні центри та установи;

медичні частини;

частини логістики, зв'язку, охорони.

Генштаб спростив підготовку військових, які до травня 2024 року мали статус обмежено придатний, а після скасування цього статусу їх дозволили мобілізувати у небойові підрозділи для виконання небойових завдань, писав Фокус.

БЗВП в Україні — деталі

Зазначимо, базову загальну військову підготовку в Україні запровадили влітку 2024 року після внесення низки змін у закон про мобілізацію. Відповідно до нових законодавчих норм, БЗВП повинні пройти усі військовозобов'язані віком від 18 до 25 років, а також мобілізовані. Для цього в університетах запровадили спеціальний навчальний курс, за непроходження якого можуть відрахувати. Громадяни, які не є студентами, повинні звернутись до військкомату, щоб самостійно пройти БЗВП на базі найближчої військової частини. Тривалість військової підготовки для військовозобов'язаних — 45 днів. За її підсумками громадяни отримують базові навички та військово-облікову спеціальність "стрілець".

У січні 2025 року інструктор за позивним "Доц" розповів, які знання отримують громадяни на БЗВП. З його слів, мають з'явитись навички ведення боїв у лісосмугах та на міських вулицях, облаштування лінії оборони, керування дроном, уміння маскуватись та надання першої медичної допомоги. Також колишній бойовий офіцер запевнив, що програма осучаснена відповідно до реальних боїв.

Нагадуємо, у березня Верховна Рада продовжила термін проходження військово-лікарської комісії для колишніх обмежено придатних.