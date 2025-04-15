Генштаб сократил военную подготовку бывших ограниченно годных: какие изменения в БОВП ВСУ

Военные, которые ранее имели статус ограниченно годных, будут получать базовую общевойсковую подготовку в Вооруженных силах Украины и для них сократили время обучения. Люди, которых после реформы системы мобилизации направляли в связисты и логистику, будут иметь меньшие физические нагрузки, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

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Об особенностях БОВП ВСУ для бывших ограниченно годных говорится в заметке украинского командования на странице Facebook.

В заметке командования указано, что упрощенная программа БОВП касается отдельных категорий граждан. Генштаб озвучил изменения для людей, которым изменили статус и они подпадают под мобилизацию в небоевые части.

Что нового предусматривает БОВП:

срок подготовки сократили до 30 дней (для остальных — 45);

уменьшили физические нагрузки;

подготовка будет вестись в отдельных ротах и взводах, в которых будут собирать выделенную категорию бойцов.

Изменения в порядке БОВП ВСУ для бывших ограниченно годных начнут действовать с 1 мая, указано в заметке Генштаба. Также командование назвало подразделения, в которых могут оказаться такие граждане:

части обеспечения;

подразделения охраны;

терцентры комплектования;

высшие военные учебные заведения;

учебные центры и учреждения;

медицинские части;

части логистики, связи, охраны.

В Генштабе облегчили БОВП для военных, которые до мая 2024 года имели статус ограниченно годный, а после отмены этого статуса их разрешили мобилизовать в небоевые подразделения для выполнения небоевых задач, писал Фокус.

БОВП ВСУ — детали

Отметим, БОВП ВСУ ввели летом 2024 года после внесения ряда изменений в закон о мобилизации. Согласно новым законодательным нормам, БОВП должны пройти все военнообязанные в возрасте от 18 до 25 лет, а также мобилизованные. Для этого в университетах ввели специальный учебный курс, за непрохождение которого могут отчислить. Граждане, которые не являются студентами, должны обратиться в военкомат, чтобы самостоятельно пройти БОВП ВСУ на базе ближайшей воинской части. Продолжительность военной подготовки для военнообязанных — 45 дней. По ее итогам граждане получают базовые навыки и военно-учетную специальность "стрелок".

В январе 2025 года инструктор с позывным "Доц" рассказал, какие знания получают граждане на БОВП ВСУ. По его словам, должны появиться навыки ведения боев в лесополосах и на городских улицах, обустройство линии обороны, управление дроном, умение маскироваться и оказание первой медицинской помощи. Также бывший боевой офицер заверил, что программа БЗВП ВСУ осовременена в соответствии с реальными боями.

Напоминаем, в марте Верховная Рада продлила срок прохождения военно-врачебной комиссии для бывших ограниченно годных.