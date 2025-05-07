Попал в плен в Чонгаре: из РФ вернули воина Даниила Черняева (фото)

Во время обмена военнопленными 6 мая домой из российской неволи вернули Даниила Черняева, который одним из первых принял бой против врага на КПВВ "Чонгар" в феврале 2022 года.

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Об этом сообщил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"Во вчерашнем обмене было возвращено Даниила Черняева, который одним из первых принял бой против оккупантов на КПВВ Чонгар, парень провел в плену более 3 лет. Поздравляю дома земляк", — написал военный, добавив фото освобожденного бойца.

Даниил Черняев вернулся из российского плена Фото: Говорять Снайпер/Telegram

Обмен военнопленными 6 мая

6 мая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении бойцов Сил обороны Украины из российского плена. Традиционно это стало возможным благодаря Объединенным Арабским Эмиратам.

Украина из вражеского плена вернула домой 205 военнослужащих. Такое же количество россиян вернулось на территорию РФ. Как написал президент Владимир Зеленский, среди освобожденных защитников — представители всех родов войск. Глава государства рассказал, что людей держали в разных российских тюрьмах, где над ними издевались "за пределами человечности". Среди украинцев, которых удалось спасти, — защитники Мариуполя.

Обмен пленными 6 мая

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что из вражеского плена на этот раз удалось вернуть 14 пограничников.

Напомним, враг может нанести удар по Киеву "Орешником" в результате "провокаций на парадах" ко Дню победы. Аналитики рассказывают, что россияне "планируют разыграть как по нотам" атаку со стороны Украины.

Также Фокус писал о том, как трое украинских бойцов, двое из которых были ранеными, отбили штурм россиян, которые в несколько раз превосходили в количестве, и удержали позицию.