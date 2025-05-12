Военному ошибочно начислили 2,4 млн грн: он не вернул и ушел в СОЧ, что решил суд

Воинская часть ошибочно начислила выплату солдату в размере почти 2,5 млн грн. Он решил не возвращать средства и через несколько дней самовольно оставил часть.

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Об этом говорится в приговоре Соборного районного суда города Днепра, вынесенном 1 мая.

Отмечается, что в декабре 2024 года старший солдат должен был получить 25 043 грн денежной помощи на оздоровление. Зато служебные лица воинской части 28 декабря 2024 года ошибочно перечислили военному 2 441 739 грн, то есть на его счет поступили 2 417 071 грн безосновательной переплаты. По материалам дела, солдат решил не возвращать ошибочно начисленные средства, а 7 января самовольно оставил часть. Задержали его через два месяца — 6 марта.

Военный при рассмотрении дела признал свою вину и раскаялся в содеянном. В приговоре отмечается, что солдат добровольно вернул на расчетный счет воинской части 1 510 598 грн, которые еще оставались на его балансе.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с конфискацией в пользу государства всего его имущества и с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также отмечается, что с солдата должны взыскать в пользу воинской части 868 991 грн материального ущерба.

До того, в 2018 году, осужденный служил в украинской армии по контракту, но ушел в СОЧ в 2019-м на год. Тогда он самостоятельно пришел в военную прокуратуру и по решению суда получил условное наказание, о чем говорится в приговоре Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Днепропетровской области от 10 декабря 2020 года.

Напомним, 21 апреля Фокус со ссылкой на данные аналитической платформы "Опендатабот" писал, что украинец из Хмельницкой области пытался получить компенсацию от РФ через суд в размере 999 квадриллионов гривен.

Российские СМИ 15 апреля писали о первом приговоре за добровольную сдачу ВСУ, вынесенном в суде РФ.