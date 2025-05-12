Військовому помилково нарахували 2,4 млн грн: він не повернув і пішов у СЗЧ, що вирішив суд

Військова частина помилково нарахувала виплату солдату в розмірі майже 2,5 млн грн. Він вирішив не повертати кошти та за кілька днів самовільно залишив частину.

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Про це йдеться у вироку Соборного районного суду міста Дніпра, винесеному 1 травня.

Зазначається, що в грудні 2024 року старший солдат мав отримати 25 043 грн грошової допомоги на оздоровлення. Натомість службові особи військової частини 28 грудня 2024 року помилково перерахували військовому 2 441 739 грн, тобто на його рахунок надійшли 2 417 071 грн безпідставної переплати. За матеріалами справи, солдат вирішив не повертати помилково нараховані кошти, а 7 січня самовільно залишив частину. Затримали його за два місяці — 6 березня.

Військовий під час розгляду справи визнав свою провину та розкаявся у вчиненому. У вироку зазначається, що солдат добровільно повернув на розрахунковий рахунок військової частини 1 510 598 грн, які ще лишалися на його балансі.

Суд призначив військовослужбовцю покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років із конфіскацією на користь держави усього його майна та з позбавленням на 3 роки права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Також зазначається, що з солдата мають стягнути на користь військової частини 868 991 грн матеріальної шкоди.

До того, у 2018 році, засуджений служив в українському війську за контрактом, але пішов у СЗЧ у 2019-му на рік. Тоді він самостійно прийшов у військову прокуратуру та за рішенням суду отримав умовне покарання, про що йдеться у вироку Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 10 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 21 квітня Фокус із посиланням на дані аналітичної платформи "Опендатабот" писав, що українець з Хмельниччини намагався отримати компенсацію від РФ через суд в розмірі 999 квадрильйонів гривень.

Російські ЗМІ 15 квітня писали про перший вирок за добровільну здачу ЗСУ, винесений в суді РФ.