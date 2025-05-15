16 "Гномов" для ВСУ: производитель показал, как собирает наземные дроны для фронта (видео)

Украинская компания-производитель анонсировала изготовление партии наземных дронов "Гном", которые вскоре получат Вооруженные силы Украины. В сборочном цехе — пока полуготовые устройства, а работники выполняют сборочные операции. Компания создала специальную автоматизированную систему, которая ускорит изготовление оружия для фронта.

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Видео из сборочного цеха, в котором изготавливают дрон "Гном", появилось на странице Facebook компании Temerland.

Видео с полуготовыми "Гномами" компания разместила 12 мая. Запись длится минуту. В течение этого времени производители раскрывают секреты создания наземного дрона. Видим специальный планшет со схемой технологических операций. Можно посчитать, что для создания устройства необходимо провести, ориентировочно, 24 операции/этапа. В помещении площадью 200 кв. м — 16 перевернутых вверх колесами дронов, над которыми работают рабочие. На другом планшете — чертеж и надпись, что сейчас происходит установка жгутов. Когда камера проходит дальше, то видим, как дрон выглядит снизу, а также инструменты, которые используются в технологическом процессе.

Компания написала, что планирует изготовить 1 000 устройств в течение года. Чтобы это стало возможным, производители ввели специализированную систему Assembly Management System (AMS). В системе хранится вся информация — этапы, узлы, время, инструкции, видеоподсказки и тому подобное. Также есть объяснение, что это дает возможность масштабировать производство и обустроить изготовление 100 устройств на площади 300 кв. м, говорится в заметке Temerland.

Дроны "Гном" ВСУ — детали

Отметим, 13 мая Фокус писал о наземных дронах "Гном", которые получили бойцы ВСУ и уже оказались на фронте. О беспилотнике рассказали военные 65 механизированной бригады "Великий Луг". В сюжете Армия TV видим, что происходит последнее тестирование перед отправкой на переднюю линию. К дрону пристроили противотанковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет, управление — дистанционное. Бойцы объяснили, что ранее уже испытывали устройство и дали определенные советы производителю. Например, были проблемы с устойчивостью к РЭБ, не подходили шины и некоторые крепления. Производитель прислушался к советам, внес коррективы в конструкцию. Бойцы 65 бригады ВСУ вскоре будут использовать дрон "Гном" на поле боя: каждый беспилотник несет 250 патронов, слышно на видео

Напоминаем, в начале апреля украинское командование, Минцифры, платформы Brave1 и производители опубликовали кадры испытаний наземных роботизированных платформ для ВСУ. Между тем волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко показал видео с FPV-дронами, которые охотились за противником в Курской области.