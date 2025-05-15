16 "Гномів" для ЗСУ: виробник показав, як збирає наземні дрони для фронту (відео)

Українська компанія-виробник анонсувала виготовлення партії наземних дронів "Гном", які незабаром отримають Збройні сили України. У складальному цеху — поки що напівготові пристрої, а працівники виконують складальні операції. Компанія створила спеціальну автоматизовану систему, яка прискорить виготовлення зброї для фронту.

Related video

Відео зі складального цеху, у якому виготовляють дрон "Гном", з'явилось на сторінці Facebook компанії Temerland.

Відео з напівготовими "Гномами" компанія розмістила 12 травня. Запис триває хвилину. Протягом цього часу виробники розкривають секрети створення наземного дрона. Бачимо спеціальний планшет зі схемою технологічних операцій. Можна порахувати, що для створення пристрою необхідно провести, орієнтовно, 24 операції/етапи. У приміщенні площею 200 кв. м — 16 перевернутих догори колесами дронів, над якими працюють робітники. На іншому планшеті — креслення і надпис, що зараз відбувається встановлення джгутів. Коли камера проходить далі, то бачимо, як дрон виглядає зі споду, а також інструменти, які використовуються у технологічному процесу.

Компанія написала, що планує виготовити 1 000 пристроїв протягом року. Для того, щоб це стало можливим, виробники запровадили спеціалізовану систему Assembly Management System (AMS). В системі зберігається вся інформація — етапи, вузли, час, інструкції, відеопідказки тощо. Також є пояснення, що це дає можливість масштабувати виробництво й облаштувати виготовлення 100 пристроїв на площі 300 кв. м, ідеться у дописі Temerland.

Дрони "Гном" ЗСУ — деталі

Зазначимо, 13 травня Фокус писав про наземні дрони "Гном", які отримали бійці ЗСУ і вже опинились на фронті. Про безпілотник розповіли військові 65 механізованої бригади "Великий Луг". В сюжеті Армія TV бачимо, що відбувається останнє тестування перед відправкою на передню лінію. До дрона прилаштували протитанкові гранатомети та крупнокаліберний кулемет, керування — дистанційне. Бійці пояснили, що раніше вже випробовували пристрій і дали певні поради виробнику. Наприклад, були негаразди зі стійкістю до РЕБ, не підходили шини та деякі кріплення. Виробник прислухався до порад, вніс корективи у конструкцію. Бійці 65 бригади ЗСУ незабаром використовуватимуть дрон "Гном" на полі бою: кожен безпілотник несе 250 патронів, чути на відео

Нагадуємо, на початку квітня українське командування, Мінцифри, платформи Brave1 та виробники опублікували кадри випробувань наземних роботизованих платформ для ЗСУ. Тим часом волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко показав відео з FPV-дронами, які полювали за противником в Курській області.