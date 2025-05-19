Обгоняют дроны ВСУ: ВС РФ планируют массовое применение мотоциклов во время нового наступления, — СМИ

Вооруженные силы Российской Федерации применяют мотоциклы для штурма позиций украинцев, несут значительные потери из-за ударов дронов, но видит, что такая тактика действует. Мотоатаки являются "самоубийственными" для россиян, но во время наступления летом 2025 года Россия может применить именно этот вид техники, считают аналитики.

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Об особенностях применения мотоциклов ВС РФ и о новой тактике наступления рассказало издание The Telegraph.

Медиа обратило внимание на серию видео от бойцов ВСУ, на которых фигурируют военные ВС РФ во время штурмов на мотоциклах и квардроциклах. Например, 31 ОМБр 4 мая опубликовала кадры отработки дронов по российским военным на двухколесной или четырехколесной технике. На основе видео The Telegraph отметило, что у россиян есть несколько секунд, чтобы пронестись открыто по местности, не наткнуться на мину или дрон. Указано, что "шансы не в их пользу", но такие атаки происходят уже год. Подобная настойчивость ВС РФ говорит о том, что командование видит результативность этой тактики, несмотря на потери, пояснило медиа.

"Российские мотоотряды могут быть самоубийственными, но они вредят Украине. ВС РФ делают ставку на тактику уклонения на двух колесах, несмотря на малые шансы на успех и высокий уровень потерь", — говорится в статье.

Журналисты объяснили, что первые мотоциклы на поле боя появились в апреле 2024 года. Весной 2025 года военные ВСУ сообщили об атаке 100 мотоциклов под Покровском, 70 — под Вольным Полем. Бойцы объяснили, что враг бросает вперед скоростную технику (до 72 км/ч). Дроны могут ее догнать, но нужно время на то, чтобы долететь, а атак слишком много. Цель россиян: прорваться вглубь позиций и оттуда угрожать минометчикам и дроноводам, и расчистить дорогу для бронемашин.

"Те, кто добивается успеха, решают ключевую тактическую проблему: как быстро пересечь открытое поле боя под постоянным наблюдением сверху. Российские военные планируют интегрировать мотоциклы по всему фронту в преддверии новых наступательных операций. Нужна одна успешная — и счастливая — атака, чтобы сместить часть фронта", — подытожило медиа.

О серьезном отношении к этому виду техники и о наличии новых планов свидетельствует также то, что командование ВС РФ создает специальные моторизованные подразделения, подчеркнуло The Telegraph.

Наступление РФ — примеры применения мотоциклов

Отметим, Фокус писал о случаях применения мотоциклов во время наступления РФ на разных отрезках фронта. Например, 14 мая бойцы 110 бригады Теробороны показали серию отработок дронов в Курской области. В кадр попали мотоциклы, по которым попали украинские беспилотники. Аналогичную тактику враг применил под Купянском. Бойцы 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" опубликовали видео, на котором мотоциклисты ВС РФ пыталась обойти город с севера, но их остановили минами и дронами.

Напоминаем, канал RST показал кадры с мотоциклистом ВС РФ, который пытался перепрыгнуть противотанковый ров, но что-то пошло не так.