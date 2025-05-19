Обганяють дрони ЗСУ: ЗС РФ планують масове застосування мотоциклів під час нового наступу, — ЗМІ

Збройні сили Російської Федерації застосовують мотоцикли для штурму позицій українців, зазнають значних втрат через удари дронів, але бачить, що така тактика діє. Мотоатаки є "самовбивчими" для росіян, але під час наступу влітку 2025 року Росія може застосувати саме цей вид техніки, вважають аналітики.

Related video

Про особливості застосування мотоциклів ЗС РФ і про нову тактику наступу розповіло видання The Telegraph.

Медіа звернуло увагу на серію відео від бійців ЗСУ, на яких фігурують військові ЗС РФ під час штурмів на мотоциклах та квардроциклах. Наприклад, 31 ОМБр 4 травня опублікувала кадри відпрацювання дронів по російських військових на двоколісній або чотириколісній техніці. На основі відео The Telegraph зауважило, що у росіян є кілька секунд, щоб пронестись відкрито місцевістю, не натрапити на міну або дрон. Вказано, що "шанси не на їхню користь", але такі атаки відбуваються вже рік. Подібна наполегливість ЗС РФ говорить про те, що командування бачить результативність цієї тактики, не зважаючи на втрати, пояснило медіа.

"Російські мотозагони можуть бути самозгубними, але вони шкодять Україні. ЗС РФ роблять ставку на тактику ухилення на двох колесах, попри малі шанси на успіх і високий рівень втрат", — ідеться у статті.

Журналісти пояснили, що перші мотоцикли на полі бою з'явились у квітні 2024 року. Весною 2025 року військові ЗСУ повідомили про атаку 100 мотоциклів під Покровськом, 70 — під Вільним Полем. Бійці пояснили, що ворог кидає вперед швидкісну техніку (до 72 км/год). Дрони можуть її наздогнати, але потрібен час на те, щоб долетіти, а атак надто багато. Мета росіян: прорватись вглиб позицій і звідти загрожувати мінометникам та дроноводам, і розчистити дорогу для бронемашин.

"Ті, хто досягає успіху, розв'язують ключову тактичну проблему: як швидко перетнути відкрите поле бою під постійним наглядом зверху. Російські військові планують інтегрувати мотоцикли по всьому фронту напередодні нових наступальних операцій. Потрібна одна успішна – і щаслива – атака, щоб змістити частину фронту", — підсумувало медіа.

Про серйозне ставлення до цього виду техніки й про наявність нових планів свідчить також те, що командування ЗС РФ створює спеціальні моторизовані підрозділи, наголосило The Telegraph.

Наступ РФ — приклади застосування мотоциклів

Зазначимо, Фокус писав про випадки застосування мотоциклів під час наступу РФ на різних відтинках фронту. Наприклад, 14 травня бійці 110 бригади Тероборони показали серію відпрацювань дронів в Курській області. У кадр потрапили мотоцикли, по яких влучили українські безпілотники. Аналогічну тактику ворог застосував під Куп'янськом. Бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" опублікували відео, на якому мотоциклісти ЗС РФ намагалась обійти місто з півночі, але їх спинили мінами та дронами.

Нагадуємо, канал RST показав кадри з мотоциклістом ЗС РФ, який намагався перестрибнути протитанковий рів, але щось пішло не так.