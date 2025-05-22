"Тактического уровня операции": военный объяснил, чем будет заниматься первая в ВСУ мотоциклетная рота

Недавно созданная в составе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" мотоциклетная рота будет выполнять операции тактического уровня на очень узких участках и заниматься эвакуацией раненых военнослужащих.

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Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Наши мотоциклетные подразделения предназначены для узких целей, узких задач для минимального риска с максимальным эффектом выполнять тактического уровня операции на очень узких участках", — сказал Тимочко.

По его словам, украинская мотоциклетная рота будет выполнять абсолютные другие задачи, чем сейчас выполняют подобные подразделения в российских оккупационных войсках.

"Они будут работать, как усиление, как войска разведки, как подразделения, которые проводят штурмовые действия вместе с поддержкой пехоты или других подразделений. Их задача будет очень узкопрофильная", — отметил Тимочко.

Он также отметил, что бойцы мотоциклетной роты будут заниматься подвозом боекомплекта и эвакуацией раненых военных.

В ВСУ создали первую мотоциклетную роту

20 мая стало известно, что позиции россиян вскоре будут атаковать украинские штурмовики на мотоциклах.

Первую в Вооруженных силах Украины мотоциклетную роту сформировали в составе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА".

Во время подготовки на полигоне штурмовики тренируются маневрировать и стрелять в движении. Для штурмов на мотоциклах бойцам выдали оружие с маленьким прикладом, из которого удобно стрелять на ходу.

"Основная задача — стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", — подчеркнули в 425-й ОШП "СКАЛА".

Напомним, 19 мая издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что ВС РФ во время летнего наступления 2025 года планируют массовое применение мотоциклов для штурма украинских позиций.

Фокус также писал о том, как бойцы ВСУ попали в штурмовика-мотоциклиста из гаубицы.