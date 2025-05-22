"Тактического уровня операции": военный объяснил, чем будет заниматься первая в ВСУ мотоциклетная рота
Недавно созданная в составе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" мотоциклетная рота будет выполнять операции тактического уровня на очень узких участках и заниматься эвакуацией раненых военнослужащих.
Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Наши мотоциклетные подразделения предназначены для узких целей, узких задач для минимального риска с максимальным эффектом выполнять тактического уровня операции на очень узких участках", — сказал Тимочко.
По его словам, украинская мотоциклетная рота будет выполнять абсолютные другие задачи, чем сейчас выполняют подобные подразделения в российских оккупационных войсках.
"Они будут работать, как усиление, как войска разведки, как подразделения, которые проводят штурмовые действия вместе с поддержкой пехоты или других подразделений. Их задача будет очень узкопрофильная", — отметил Тимочко.
Он также отметил, что бойцы мотоциклетной роты будут заниматься подвозом боекомплекта и эвакуацией раненых военных.
В ВСУ создали первую мотоциклетную роту
20 мая стало известно, что позиции россиян вскоре будут атаковать украинские штурмовики на мотоциклах.
Первую в Вооруженных силах Украины мотоциклетную роту сформировали в составе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА".
Во время подготовки на полигоне штурмовики тренируются маневрировать и стрелять в движении. Для штурмов на мотоциклах бойцам выдали оружие с маленьким прикладом, из которого удобно стрелять на ходу.
"Основная задача — стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", — подчеркнули в 425-й ОШП "СКАЛА".
Напомним, 19 мая издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что ВС РФ во время летнего наступления 2025 года планируют массовое применение мотоциклов для штурма украинских позиций.
Фокус также писал о том, как бойцы ВСУ попали в штурмовика-мотоциклиста из гаубицы.