Современная "кавалерия": в ВСУ сформировали первую штурмовую мотоциклетную роту (видео)

Позиции россиян вскоре будут атаковать украинские штурмовики на мотоциклах. Первую в Вооруженных силах Украины мотоциклетную роту сформировали в составе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА".

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Видео тренировки бойцов новой роты опубликовано на канале 425-го ОШП "СКАЛА" на YouTube.

"Учим, чтобы пацаны могли спокойно заехать, "штурмануть", и выйти оттуда целыми и невредимыми", — рассказал в видео инструктор.

Во время подготовки на полигоне штурмовики тренируются маневрировать и стрелять в движении.

"Отрабатываем около 12-14 часов в сутки, езду, тактику. Работа двойками, слаженность в команде. пассажир отрабатывает стрельбу, водитель маневрирует, следит за дорогой", — рассказал один из военнослужащих вновь созданной мотоциклетной роты.

Для штурмов на мотоциклах бойцам выдали оружие с маленьким прикладом, из которого удобно стрелять на ходу.

Штурмовики на тренировках провели за рулем сотни часов и выпустили тысячи патронов, отметили в пресс-службе полка на странице в Facebook.

"В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой — стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", — говорят в 425-го ОШП "СКАЛА".

Штурмы на мотоциклах активно использует РФ

О том, что оккупанты впервые начали осуществлять штурмы на мотоциклах в войне против Украины, сообщал в апреле 2024 года Defence Blog. Авторы блога отмечали, что быстрых мотоциклистов сложно поразить даже FPV-дронами.

Издание The Telegraph 19 мая рассказывало о новой тактике ВС РФ. По словам аналитиков, оккупанты во время летнего наступления 2025 года планируют массовое применение мотоциклов для штурма украинских позиций.

Военный эксперт Александр Коваленко 18 апреля говорил о росте "мото-раш" штурмов ВС РФ. Он отмечал, что такая тактика дает пехоте оккупантов возможность быстро передвигаться и закрепляться почти в любом месте, а также усложняет работу украинским операторам дронов.

Напомним, в 128 ОГШБр ВСУ 20 мая рассказали, что украинские бойцы очистили Свободное Поле от ВС РФ, и показали кадры ликвидации врагов с камер FPV-дронов.