Сучасна "кавалерія": в ЗСУ сформували першу штурмову мотоциклетну роту (відео)

Позиції росіян невдовзі атакуватимуть українські штурмовики на мотоциклах. Першу в Збройних силах України мотоциклетну роту сформували в складі 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА".

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Відео тренування бійців нової роти опубліковане на каналі 425-го ОШП "СКАЛА" на YouTube.

"Навчаємо, щоб пацани могли спокійно заїхати, "штурманути", і вийти звідти цілими та неушкодженими", — розповів у відео інструктор.

Під час підготовки на полігоні штурмовики тренуються маневрувати та стріляти в русі.

"Відпрацьовуємо близько 12-14 годин на добу, їзду, тактику. Робота двійками, злагодження в команді. пасажир відпрацьовує стрільбу, водій маневрує, слідкує за дорогою", — розповів один із військовослужбовців новоствореної мотоциклетної роти.

Для штурмів на мотоциклах бійцям видали зброю з маленьким прикладом, з якої зручно стріляти на ходу.

Штурмовики на тренуваннях провели за кермом сотні годин та випустили тисячі набоїв, зазначили в пресслужбі полку на сторінці у Facebook.

"У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару", — говорять в 425-го ОШП "СКАЛА".

Штурми на мотоциклах активно використовує РФ

Про те, що окупанти вперше почали здійснювати штурми на мотоциклах у війні проти України, повідомляв у квітні 2024 року Defence Blog. Автори блогу зазначали, що швидких мотоциклістів складно уразити навіть FPV-дронами.

Видання The Telegraph 19 травня розповідало про нову тактику ЗС РФ. За словами аналітиків, окупанти під час літнього наступу 2025 року планують масове застосування мотоциклів для штурму українських позицій.

Військовий експерт Олександр Коваленко 18 квітня говорив про зростання "мото-раш" штурмів ЗС РФ. Він зазначав, що така тактика дає піхоті окупантів можливість швидко пересуватися та закріплюватися майже в будь-якому місці, а також ускладнює роботу українським операторам дронів.

Нагадаємо, в 128 ОГШБр ЗСУ 20 травня розповіли, що українські бійці очистили Вільне Поле від ЗС РФ, і показали кадри ліквідації ворогів з камер FPV-дронів.