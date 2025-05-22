"Тактичного рівня операції": військовий пояснив, чим займатиметься перша в ЗСУ мотоциклетна рота

Нещодавно створена у складі 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА" мотоциклетна рота виконуватиме операції тактичного рівня на дуже вузьких ділянках та займатиметься евакуацією поранених військовослужбовців.

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Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Наші мотоциклетні підрозділи призначені для вузьких цілей, вузьких задач для мінімального ризику з максимальним ефектом виконувати тактичного рівня операції на дуже вузьких ділянках", — сказав Тимочко.

За його словами, українська мотоциклетна рота виконуватиме абсолютні інші завдання, ніж наразі виконують подібні підрозділи в російських окупаційних військах.

"Вони будуть працювати, як підсилення, як війська розвідки, як підрозділи, які проводять штурмові дії разом із підтримкою піхоти чи інших підрозділів. Їхнє завдання буде дуже вузькопрофільне", — зазначив Тимочко.

Він також наголосив, що бійці мотоциклетної роти будуть займатися підвезенням боєкомплекту та евакуацією поранених військових.

В ЗСУ створили першу мотоциклетну роту

20 травня стало відомо, що позиції росіян невдовзі атакуватимуть українські штурмовики на мотоциклах.

Першу в Збройних силах України мотоциклетну роту сформували в складі 425-го окремого штурмового полку "СКАЛА".

Під час підготовки на полігоні штурмовики тренуються маневрувати та стріляти в русі. Для штурмів на мотоциклах бійцям видали зброю з маленьким прикладом, з якої зручно стріляти на ходу.

"Основне завдання — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару", — підкреслили в 425-й ОШП "СКАЛА".

Нагадаємо, 19 травня видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що ЗС РФ під час літнього наступу 2025 року планують масове застосування мотоциклів для штурму українських позицій.

Фокус також писав про те, як бійці ЗСУ поцілили в штурмовика-мотоцикліста з гаубиці.