Зеленский и Путин могут встретиться впервые за время полномасштабной войны: что известно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев ведет подготовительную работу относительно потенциальной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает УНИАН.

Сибига заявил, что Россия пытается устранить США из процесса мирного урегулирования, но Украина считает участие американской стороны критически важным для безопасности Европы. По его словам, Киев приветствует мирные инициативы Вашингтона и выступает за продолжение переговоров в Турции без дополнительных условий, несмотря на попытки Москвы навязать собственную повестку дня.

Министр напомнил, что стороны договорились об обмене военнопленными, который уже начался. Украина ожидает, что Россия представит свое видение будущего безусловного перемирия — документ с предложениями по урегулированию конфликта. Параллельно Киев готовит собственный вариант такого документа, а третьим пунктом в нем является работа над личной встречей президентов Зеленского и Путина.

"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", — отметил Сибига.

На вопрос, рассматривает ли Украина Ватикан как возможное место для проведения мирных переговоров, министр иностранных дел ответил утвердительно.

Стоит отметить, что Ватикан, как место для переговоров, возник по личному предложению нового Папы Римского. Лев XIV говорил об этом с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

В пятницу, 23 мая, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова передать Украине проект документа по урегулированию войны после завершения обмена пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, обмен станет предпосылкой для дальнейших шагов в рамках переговорного процесса.

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами сообщил, что Россия и Украина продолжат обсуждать возможность перемирия между собой.

Также сообщалось, что 20 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила заявления российского президента Владимира Путина относительно меморандума о мирном договоре. По ее словам, этот документ должен поспособствовать "достижению окончательного, справедливого урегулирования" войны в Украине.