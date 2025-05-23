Зеленський та Путін можуть зустрітися вперше за час повномасштабної війни: що відомо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ веде підготовчу роботу щодо потенційної зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

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Про це повідомляє УНІАН.

Сибіга заявив, що Росія намагається усунути США з процесу мирного врегулювання, але Україна вважає участь американської сторони критично важливою для безпеки Європи. За його словами, Київ вітає мирні ініціативи Вашингтона і виступає за продовження переговорів у Туреччині без додаткових умов, попри спроби Москви нав’язати власний порядок денний.

Міністр нагадав, що сторони домовилися про обмін військовополоненими, який уже розпочався. Україна очікує, що Росія представить своє бачення майбутнього безумовного перемир’я — документ із пропозиціями щодо врегулювання конфлікту. Паралельно Київ готує власний варіант такого документа, а третім пунктом у ньому є робота над особистою зустріччю президентів Зеленського і Путіна.

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп. І ми завжди наполягаємо, що за столом можливих майбутніх переговорів обов'язково має бути Європа", — зазначив Сибіга.

На запитання, чи розглядає Україна Ватикан як можливе місце для проведення мирних переговорів, міністр закордонних справ відповів ствердно.

Варто зазначити, що Ватикан, як місце для переговорів, виник за особистою пропозицією нового Папи Римського. Лев XIV говорив про це з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

У п'ятницю, 23 травня, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова передати Україні проєкт документа щодо врегулювання війни після завершення обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, обмін стане передумовою для подальших кроків у межах переговорного процесу.

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з європейськими лідерами повідомив, що Росія і Україна продовжать обговорювати можливість перемир'я між собою.

Також повідолялося, що 20 травня речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пояснила заяви російського президента Володимира Путіна щодо меморандуму про мирний договір. За її словами, цей документ має посприяти "досягненню остаточного, справедливого врегулювання" війни в Україні.