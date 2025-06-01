Оленья-Харбор: украинцы отреагировали мемами на атаки по российским военным аэродромам

Украинцы с юмором отреагировали на массированные удары дронами по российским военным авиационным базам 1 июня.

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Фокус собрал мемы и шутки, которыми наши сограждане прокомментировали событие.

Дроны Службы безопасности Украины отработали по самолетам А-50, Ту-95 и Ту-22 М3, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Сверхсложная операция под названием "Паутина" готовилась более полутора лет и ее результатом стало поражение 41 самолета стратегической авиации РФ.

Украинцы, публикуя тематические мемы, таким образом выразили свое восхищение масштабом акции, которую россияне уже успели назвать аналогом "Перл-Харбора".

Украинцы, вспомнив, что сегодня в стране должны были отмечать день "защиты детей", изобретательно обыграли фамилию главы СБУ Василия Малюка. Также наши сограждане пошутили и над т.н. "отрядами Путина", "помянули" блестящую операцию спецслужб Израиля с пейджерами, и что сегодня исполняется 29 лет, как Украина отдала России свое ядерное оружие и тому подобное.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: Соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пошутили украинцы и о том, что именно сегодня, в день рождения военно-транспортной авиации России, состоялись ее похороны.

Напомним, что в сети появились кадры поражения дронами аэродромов РФ, которые вылетали прямо из фур. Благодаря внезапности, российские пилоты не успели поднять самолеты в небо.

Также Фокус писал, что в Иркутской области местные жители, возомнив себя ПВО, пытались камнями сбивать беспилотники, которые взлетали с грузовика.