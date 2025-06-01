Оленья-Харбор: українці відреагували мемами на атаки по російських військових аеродромах

Українці з гумором відреагували на масовані удари дронами по російських військових авіаційних базах 1 червня.

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Фокус зібрав меми та жарти, якими наші співгромадяни прокоментували подію.

Дрони Служби безпеки України відпрацювали по літаках А-50, Ту-95 та Ту-22 М3, які щоночі бомблять українські міста.

Надскладна операція під назвою "Павутина" готувалася понад півтора року й її результатом стало ураження 41 літака стратегічної авіації РФ.

Українці, публікуючи тематичні меми, таким чином висловили своє захоплення масштабом акції, яку росіяни вже встигли назвати аналогом "Перл-Харбору".

Українці, пригадавши, що сьогодні в країні мали відзначати день "захисту дітей", винахідливо обіграли прізвище глави СБУ Василя Малюка. Також наші співгромадяни пожартували й над т.зв. "загонами Путіна", "пом'янули" блискучу операцію спецслужб Ізраїля з пейджерами, й що сьогодні виповнюється 29 років, як Україна віддала Росії свою ядерну зброю тощо.

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: Соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: соцмережi

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Пожартували українці й про те, що саме сьогодні, у день народження військово-транспортної авіації Росії, відбулося її поховання.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися кадри ураження дронами аеродромів РФ, які вилітали прямо з фур. Завдяки раптовості, російські пілоти не встигли підняти літаки в небо.

Також Фокус писав, що в Іркутській області місцеві жителі, уявивши себе ППО, намагалися камінням збивати безпілотники, які злітали з вантажівки.