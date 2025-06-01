Оленья-Харбор: українці відреагували мемами на атаки по російських військових аеродромах
Українці з гумором відреагували на масовані удари дронами по російських військових авіаційних базах 1 червня.
Фокус зібрав меми та жарти, якими наші співгромадяни прокоментували подію.
Дрони Служби безпеки України відпрацювали по літаках А-50, Ту-95 та Ту-22 М3, які щоночі бомблять українські міста.
Надскладна операція під назвою "Павутина" готувалася понад півтора року й її результатом стало ураження 41 літака стратегічної авіації РФ.
Українці, публікуючи тематичні меми, таким чином висловили своє захоплення масштабом акції, яку росіяни вже встигли назвати аналогом "Перл-Харбору".
Українці, пригадавши, що сьогодні в країні мали відзначати день "захисту дітей", винахідливо обіграли прізвище глави СБУ Василя Малюка. Також наші співгромадяни пожартували й над т.зв. "загонами Путіна", "пом'янули" блискучу операцію спецслужб Ізраїля з пейджерами, й що сьогодні виповнюється 29 років, як Україна віддала Росії свою ядерну зброю тощо.
Пожартували українці й про те, що саме сьогодні, у день народження військово-транспортної авіації Росії, відбулося її поховання.
Нагадаємо, що в мережі з'явилися кадри ураження дронами аеродромів РФ, які вилітали прямо з фур. Завдяки раптовості, російські пілоти не встигли підняти літаки в небо.
Також Фокус писав, що в Іркутській області місцеві жителі, уявивши себе ППО, намагалися камінням збивати безпілотники, які злітали з вантажівки.