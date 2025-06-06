Военный рассказал, как камера круглосуточно "сдавала" ВСУ в районе Покровска россиянам

Ночью на 6 июня ВС РФ нанесли удары "Шахедами" и ракетами по украинским городам, и россияне могли наблюдать за этим в прямом эфире. Военный "Осман" рассказал, что камеры играют на руку врагу уже не впервые.

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Об этом известно из публикации военнослужащего 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислава Бунятова с позывным "Осман" в Telegram от 6 июня.

Он отметил, что ситуация с камерами — это действительно проблема, и над кибербезопасностью Украине нужно работать лучше. Защитник пояснил, что каждая камера, которая работает в общественном месте, должна быть зарегистрирована. Кроме того, их следует регулярно проверять, чтобы не происходила утечка данных.

"Камеры наблюдения и фиксации скорости тоже взламывают. Например, в одном из центральных прифронтовых городов Днепропетровской области была камера, которая круглосуточно транслировала видео перемещения нашей техники в направлении Покровска", — рассказал "Осман".

Он пояснил, что российские оккупанты были и могут оставаться до сих пор четко проинформированными о том, какие силы и средства Сил обороны заходят и выходят в том районе. Бунятов подчеркнул, что из этих случаев должны быть сделаны выводы. О полной информационной безопасности в тылу, по его словам, сейчас говорить рано.

Напомним, на онлайн-трансляцию с локаций ударов ВС РФ обратил внимание журналист Андрей Цаплиенко. Он обнародовал фрагмент видео с 10-11 камер и подчеркнул, что россияне могли в режиме реального времени следить за эффективностью попаданий. Фокус отыскал канал, на котором транслировались кадры, на него подписаны более 100 тысяч пользователей и в комментариях зрители благодарят за показанные удары.

Ранее, 22 мая, в The Guardian сообщали, что российская разведка взломала примерно 10 тысяч камер вблизи военных объектов и железных дорог, чтобы шпионить за военными поставками в Украину.