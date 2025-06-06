Військовий розповів, як камера цілодобово "здавала" ЗСУ в районі Покровська росіянам

Вночі на 6 червня ЗС РФ завдали ударів "Шахедами" й ракетами по українських містах, і росіяни могли спостерігати за цим в прямому ефірі. Військовий "Осман" розповів, що камери грають на руку ворогу вже не вперше.

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Про це відомо з публікації військовослужбовця 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслава Бунятова з позивним "Осман" в Telegram від 6 червня.

Він наголосив, що ситуація з камерами — це дійсно проблема, і над кібербезпекою Україні потрібно працювати краще. Захисник пояснив, що кожна камера, яка працює у громадському місці, має бути зареєстрована. Окрім того, їх слід регулярно перевіряти, щоб не відбувався витік даних.

"Камери спостереження та фіксації швидкості теж зламують. Наприклад, в одному з центральних прифронтових міст Дніпропетровської області була камера, яка цілодобово транслювала відео переміщення нашої техніки в напрямку Покровська", — розповів "Осман".

Він пояснив, що російські окупанти були й можуть залишатись досі чітко проінформованими про те, які сили й засоби Сил оборони заходять і виходять в тому районі. Бунятов підкреслив, що з цих випадків мають бути зроблені висновки. Про повну інформаційну безпеку у тилу, з його слів, зараз говорити рано.

Нагадаємо, на онлайн-трансляцію з локацій ударів ЗС РФ звернув увагу журналіст Андрій Цаплієнко. Він оприлюднив фрагмент відео з 10-11 камер і підкреслив, що росіяни могли в режимі реального часу стежити за ефективністю влучань. Фокус відшукав канал, на якому транслювалися кадри, на нього підписані понад 100 тисяч користувачів і у коментарях глядачі дякують за показані удари.

Раніше, 22 травня, у The Guardian повідомляли, що російська розвідка зламала приблизно 10 тисяч камер поблизу військових об'єктів і залізниць, щоб шпигувати за військовими постачаннями в Україну.