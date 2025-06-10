В результате ночной атаки вспыхнуло 19 пожаров: в Киеве тушит огонь авиация (фото, видео)

Количество погибших в Одессе возросло. В Воздушных силах заявили о запуске Россией 315 дронов и семи ракет, основным направлением вражеского удара был Киев.

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О последствиях ночной атаки 10 июня сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Этой ночью Украина снова содрогалась от взрывов: больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская области. Под ударом — гражданская инфраструктура. В результате обстрелов возникло 19 пожаров, 4 из них еще тушат", — заявил он.

Глава МВД сообщил, что в Одесской области зафиксировано попадание в жилой дом, также были повреждены роддом, станция "скорой" и предприятие. Известно о двух погибших, еще 9 человек получили ранения.

В столице наибольшим разрушениям подверглись Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и Голосеевский районы. Пострадали четыре человека.

Фото последствий атаки на Киев Фото: Телеграф Фото последствий атака на Киев 10 марта Фото: Суспільне

"Полицейские, спасатели — люди в униформе — сегодня снова доказали: героизм — это действие. Спасибо каждому, кто сейчас на передовой спасательной работы. Мои соболезнования семьям погибших. Россия должна ответить за каждое свое преступление. Пока не будет справедливости, не будет безопасности. Для Украины. И для мира", — добавил Клименко.

В КГГА сообщили об открытии координационного штаба для помощи пострадавшим в результате ночной атаки в Оболонском районе. Он работает на базе лицея № 14 имени С. Ф. Грушевского по адресу: улица Макеевская, 5.

Последствия обстрела Киева сегодня Фото: ГСЧС Последствия обстрела Киева Фото: ГСЧС

"Сегодня в 14:00 там состоится встреча руководства района с жителями. Во время мероприятия всем предоставят необходимые разъяснения и ответы на вопросы", — предупредили в администрации.

В "Новости.LIVE" передали, что к ликвидации последствий ночной атаки по Киеву привлекли авиацию ГСЧС. Вертолет набирает воду из озера в Оболонском районе, чтобы тушить пожар.

По данным SaveEcoBot, местами в Киеве продолжает наблюдаться ухудшение качества воздуха. Худшая ситуация — в районе Харьковского массива, Позняков и Русановки.

Инфографика, где наблюдается смог в Киеве Фото: Скриншот

Ночью Украину атаковали более 320 целей

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия запустила:

315 ударных дронов типа Shahed и БПЛА-имитаторов с разных направлений;

две баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области;

пять крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области.

"Основное направление удара — столица Украины, город Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — заявило командование.

Предварительно, всего обезвредили 284 цели, 220 из них были сбиты и еще 64 — локально потеряны. Среди них:

213 сбитых дронов и 64 — потерянных локально или подавленных средствами РЭБ;

две ракеты KN-23;

пять ракет "Искандер-К".

Последствия атаки по Одессе Фото: ГСЧС

Военные зафиксировали попадания в 11 локациях и падение обломков еще в 16 местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночной атаки в Одессе погиб 59-летний мужчина. В пораженном роддоме обошлось без пострадавших, ведь все люди спустились в укрытие. В Киеве повреждения в результате вражеского удара зафиксировали в семи районах.

В Киеве после взрывов и вызванных ударами пожаров появился смог. Фокус собрал советы, как уберечь себя от последствий ухудшения качества воздуха.