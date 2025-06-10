В результате ночной атаки вспыхнуло 19 пожаров: в Киеве тушит огонь авиация (фото, видео)
Количество погибших в Одессе возросло. В Воздушных силах заявили о запуске Россией 315 дронов и семи ракет, основным направлением вражеского удара был Киев.
О последствиях ночной атаки 10 июня сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Этой ночью Украина снова содрогалась от взрывов: больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская области. Под ударом — гражданская инфраструктура. В результате обстрелов возникло 19 пожаров, 4 из них еще тушат", — заявил он.
Глава МВД сообщил, что в Одесской области зафиксировано попадание в жилой дом, также были повреждены роддом, станция "скорой" и предприятие. Известно о двух погибших, еще 9 человек получили ранения.
В столице наибольшим разрушениям подверглись Дарницкий, Оболонский, Шевченковский и Голосеевский районы. Пострадали четыре человека.
"Полицейские, спасатели — люди в униформе — сегодня снова доказали: героизм — это действие. Спасибо каждому, кто сейчас на передовой спасательной работы. Мои соболезнования семьям погибших. Россия должна ответить за каждое свое преступление. Пока не будет справедливости, не будет безопасности. Для Украины. И для мира", — добавил Клименко.
В КГГА сообщили об открытии координационного штаба для помощи пострадавшим в результате ночной атаки в Оболонском районе. Он работает на базе лицея № 14 имени С. Ф. Грушевского по адресу: улица Макеевская, 5.
"Сегодня в 14:00 там состоится встреча руководства района с жителями. Во время мероприятия всем предоставят необходимые разъяснения и ответы на вопросы", — предупредили в администрации.
В "Новости.LIVE" передали, что к ликвидации последствий ночной атаки по Киеву привлекли авиацию ГСЧС. Вертолет набирает воду из озера в Оболонском районе, чтобы тушить пожар.
По данным SaveEcoBot, местами в Киеве продолжает наблюдаться ухудшение качества воздуха. Худшая ситуация — в районе Харьковского массива, Позняков и Русановки.
Ночью Украину атаковали более 320 целей
По информации Воздушных сил ВСУ, Россия запустила:
- 315 ударных дронов типа Shahed и БПЛА-имитаторов с разных направлений;
- две баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области;
- пять крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области.
"Основное направление удара — столица Украины, город Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — заявило командование.
Предварительно, всего обезвредили 284 цели, 220 из них были сбиты и еще 64 — локально потеряны. Среди них:
- 213 сбитых дронов и 64 — потерянных локально или подавленных средствами РЭБ;
- две ракеты KN-23;
- пять ракет "Искандер-К".
Военные зафиксировали попадания в 11 локациях и падение обломков еще в 16 местах.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночной атаки в Одессе погиб 59-летний мужчина. В пораженном роддоме обошлось без пострадавших, ведь все люди спустились в укрытие. В Киеве повреждения в результате вражеского удара зафиксировали в семи районах.
В Киеве после взрывов и вызванных ударами пожаров появился смог. Фокус собрал советы, как уберечь себя от последствий ухудшения качества воздуха.