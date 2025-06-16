Дальность полета 1,5 тысячи км: в Иране продемонстрировали новый Shahed-107 (фото)

Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 16 июня официально представили свой новый дрон-камикадзе под названием Shahed-107. В начале 2024 года СМИ писали, что такие беспилотники Тегеран мог передать Москве.

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Заявляется, что беспилотный летательный аппарат Shahed-107 имеет дальность полета 1 500 км. Иранское издание Mehr сообщает, что новый "Шахед" оснащен поршневым двигателем.

Shahed-107 имеет турбовинтовой двигатель и трубку Пито для измерения скорости полета Фото: spnfa.ir

Официально характеристики нового иранского беспилотника не обнародуются, но обозреватели издания "Милитарный" отмечают, что на фотографиях Shahed-107 можно увидеть турбовинтовой двигатель, Х-образное хвостовое оперение и прямоугольное крыло с механизацией.

Фюзеляж аппарата вытянутый, имеет форму цилиндра с заостренной носовой частью. Спереди беспилотника можно увидеть трубку Пито, которая используется для измерения скорости полета.

Аналитики предположили, что Shahed-107 может запускаться с катапультной пусковой установки или с использованием твердотопливного ускорителя. Также взлет может осуществляться по взлетной полосе с разбега с помощью тележки с шасси, которая после старта отсоединяется от БПЛА.

Shahed-107 мог быть разработан более года назад

Информация о разработке дрона Shahed-107 начала появляться еще в 2024 году.

О том, что Иран разработал новый дрон Shahed-107, аналитики Института изучения войны сообщали в отчете за 10 января 2024 года. Издание Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности писало, что несколько таких БПЛА Россия могла получить от Ирана в рамках соглашения между Москвой и Тегераном.

Тогда заявлялась длина аппарата около 2,5 метров и размах крыла до 3 метров, а дальность полета так же — до 1 500 километров. По словам журналистов "Милитарного", при указанных параметрах БПЛА вряд ли имеет большую массу.

Напомним, военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов 9 июня объяснял, почему "Шахеды" стали еще опаснее. По его словам, оккупанты обходят средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины, устанавливая дополнительные элементы в так называемые CRPA антенны.

Андрей Шувалов, директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы" 12 июня рассказывал, что ВСУ впервые сбили российский дрон "Гербера" беспилотником, поставленным в рамках проекта "Чистое небо". Этот БПЛА из дешевых материалов оккупанты используют вместо более дорогих "Шахедов", чтобы истощать украинскую ПВО.