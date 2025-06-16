Дальність польоту 1,5 тисячі км: в Ірані продемонстрували новий Shahed-107 (фото)

Повітряно-космічні сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) 16 червня офіційно представили свій новий дрон-камікадзе під назвою Shahed-107. На початку 2024 року ЗМІ писали, що такі безпілотники Тегеран міг передати Москві.

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Заявляється, що безпілотний літальний апарат Shahed-107 має дальність польоту 1 500 км. Іранське видання Mehr повідомляє, що новий "Шахед" оснащений поршневим двигуном.

Shahed-107 має турбогвинтовий двигун і трубку Піто для вимірювання швидкості польоту Фото: spnfa.ir

Офіційно характеристики нового іранського безпілотника не оприлюднюються, та оглядачі видання "Мілітарний" зазначають, що на світлинах Shahed-107 можна побачити турбогвинтовий двигун, Х-подібне хвостове оперення та прямокутне крило з механізацією.

Фюзеляж апарата витягнутий, має форму циліндра з загостреною носовою частиною. Спереду безпілотника можна побачити трубку Піто, яка використовується для вимірювання швидкості польоту.

Аналітики припустили, що Shahed-107 може запускатися з катапультної пускової установки чи з використанням твердопаливного прискорювача. Також зліт може здійснюватися по злітній смузі з розбігу за допомогою візка з шасі, що після старту від'єднується від БПЛА.

Shahed-107 міг бути розроблений понад рік тому

Інформація про розробку дрона Shahed-107 почала з'являтися ще у 2024 році.

Про те, що Іран розробив новий дрон Shahed-107, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли у звіті за 10 січня 2024 року. Видання Sky News з посиланням на джерело в службі безпеки писало, що кілька таких БПЛА Росія могла отримати від Ірану в межах угоди між Москвою та Тегераном.

Тоді заявлялася довжина апарата близько 2,5 метрів і розмах крила до 3 метрів, а дальність польоту так само — до 1 500 кілометрів. За словами журналістів "Мілітарного", при зазначених параметрах БПЛА навряд чи має велику масу.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов 9 червня пояснював, чому "Шахеди" стали ще небезпечнішими. За його словами, окупанти обходять засоби радіоелектронної боротьби Збройних сил України, встановлюючи додаткові елементи у так звані CRPA антени.

Андрій Шувалов, директор "Благодійного фонду Сергія Притули" 12 червня розповідав, що ЗСУ вперше збили російський дрон "Гербера" безпілотником, поставленим в межах проєкту "Чисте небо". Цей БПЛА з дешевих матеріалів окупанти використовують замість дорожчих "Шахедів", щоб виснажувати українську ППО.