Генштаб подтвердил, что ВСУ разнесли склады боеприпасов ВС РФ в Брянской области (фото)

Склады боеприпасов ВС РФ поражены украинскими военными в Брянской области. Сейчас уточняется ущерб, нанесенный противнику.

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Успешную атаку на вражескую инфраструктуру совершили подразделения Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, сообщает Генштаб ВСУ.

Это было сделано, чтобы снизить наступательный потенциал противника.

Во время спецоперации поражены составы 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ).

После успешной атаки на объекте разгорелся пожар, а окончательные результаты еще уточняются.

После прилетов в городе был виден дым Фото: t.me/brosok_mangusta

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – заявили в Генштабе и пообещали продолжение.

Отметим, что в ноябре прошлого года Силы обороны Украины поразили арсенал 1046-го центра снабжения ВС РФ возле города Карачев в Брянской области. Удар привел к вторичным взрывам в районе цели. Тогда Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ использовали ракеты ATACMS и посоветовал западным странам прочитать обновленную ядерную доктрину России.

Накануне военные ВСУ уничтожили редкую северокорейскую РСЗО М1991 калибра 240-мм на Новопавловском направлении. Машина является аналогом советской РСЗО "Ураган".

Пилот поразил ударным БПЛА один из снарядов на пакете направляющих РСЗО. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а затем взорвался весь боекомплект.

Кроме того, Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ уничтожили российские самолеты Су-34 на аэродроме "Мариновка" с помощью дальнобойных дронов.

Ранее Фокус писал, что ВСУ на Сумщине разгромили "элитное" подразделение россиян.