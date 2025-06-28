Генштаб підтвердив, що ЗСУ рознесли склади боєприпасів ЗС РФ у Брянській області (фото)

Склади боєприпасів ЗС РФ вражені українськими військовими в Брянській області. Наразі уточнюють збитки, завдані противнику.

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Успішну атаку на ворожу інфраструктуру здійснили підрозділи Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Це було зроблено, щоб знизити наступальний потенціал противника.

Під час спецоперації уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ).

Після успішної атаки на об'єкті розгорілася пожежа, а остаточні результати ще уточнюють.

Після прильотів у місті було видно дим Фото: t.me/brosok_mangusta

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — заявили в Генштабі та пообіцяли продовження.

Зазначимо, що в листопаді минулого року Сили оборони України вразили арсенал 1046-го центру постачання ЗС РФ біля міста Карачев у Брянській області. Удар призвів до вторинних вибухів у районі цілі. Тоді Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ЗСУ використовували ракети ATACMS і порадив західним країнам прочитати оновлену ядерну доктрину Росії.

Напередодні військові ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ М1991 калібру 240-мм на Новопавлівському напрямку. Машина є аналогом радянської РСЗВ "Ураган".

Пілот вразив ударним БПЛА один зі снарядів на пакеті напрямних РСЗВ. Боєприпас спрацював і прошив кабіну екіпажу, а потім вибухнув весь боєкомплект.

Крім того, Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ знищили російські літаки Су-34 на аеродромі "Маринівка" за допомогою далекобійних дронів.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ на Сумщині розгромили "елітний" підрозділ росіян.