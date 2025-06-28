Генштаб підтвердив, що ЗСУ рознесли склади боєприпасів ЗС РФ у Брянській області (фото)
Склади боєприпасів ЗС РФ вражені українськими військовими в Брянській області. Наразі уточнюють збитки, завдані противнику.
Успішну атаку на ворожу інфраструктуру здійснили підрозділи Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Це було зроблено, щоб знизити наступальний потенціал противника.
Під час спецоперації уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ).
Після успішної атаки на об'єкті розгорілася пожежа, а остаточні результати ще уточнюють.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — заявили в Генштабі та пообіцяли продовження.
Зазначимо, що в листопаді минулого року Сили оборони України вразили арсенал 1046-го центру постачання ЗС РФ біля міста Карачев у Брянській області. Удар призвів до вторинних вибухів у районі цілі. Тоді Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ЗСУ використовували ракети ATACMS і порадив західним країнам прочитати оновлену ядерну доктрину Росії.
Напередодні військові ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ М1991 калібру 240-мм на Новопавлівському напрямку. Машина є аналогом радянської РСЗВ "Ураган".
Пілот вразив ударним БПЛА один зі снарядів на пакеті напрямних РСЗВ. Боєприпас спрацював і прошив кабіну екіпажу, а потім вибухнув весь боєкомплект.
Крім того, Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ знищили російські літаки Су-34 на аеродромі "Маринівка" за допомогою далекобійних дронів.
Раніше Фокус писав, що ЗСУ на Сумщині розгромили "елітний" підрозділ росіян.