ВСУ отошли с территории Белгородской области РФ в районе Демидовки, — DeepState (карта)

Украинские войска вероятно отошли с территории Белгородской области России в районе приграничного села Демидовка.

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О том, что украинских военных больше нет вблизи Демидовки, которая находится на расстоянии двух километров от государственной границы, свидетельствуют данные карты аналитического канала Deep State.

На карте исчезла "серая зона" площадью 4,55 кв. км вдоль границы, то есть участок, скорее всего, вернулся под контроль ВС РФ.

Ситуация на границе возле российской Демидовки 27 июня Фото: Скриншот

Ситуация на границе возле российской Демидовки 28 июня Фото: Скриншот

Российское Министерство обороны возможное вытеснение Сил обороны Украины из Белгородской области не комментировало.

Важно

"Наступление" на Белгородскую область: ВСУ уничтожили командный пункт 20-й армии РФ в Демидовке

Информация от Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 22 боестолкновения — об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 30 управляемых бомб, совершил 373 обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении россияне 12 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях

Ситуция на Южно-Слобожанском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 170 боестолкновений.

Напомним, жители Белгородской области РФ намеренно оставляют старые автомобили на улице в надежде, что те будут повреждены ударами дронов, чтобы впоследствии получить денежную компенсацию от государства. В некоторых случаях машины поджигают самостоятельно или пытаются имитировать обстрелы, подбрасывая найденные FPV-дроны.

Также Фокус писал, что истребитель МиГ-29 украинской тактической авиации, вооруженный двумя французскими управляемыми авиабомбами AASM Hammer, нанес удар по скоплению живой силы противника в поселке Козинка Белгородской области.